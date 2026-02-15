James Van Der Beek y su sueño de un rancho propio para su familia

Amigos cercanos lo ayudaron a convertir en realidad el hogar definitivo que quería dejar asegurado a su esposa e hijos

La familia Van Der Beek se habían instalado en 2020 en un rancho de 36 acres en Texas. Durante más de cinco años vivieron allí como inquilinos, disfrutando del entorno natural y de una vida más tranquila lejos de Hollywood. Sin embargo, el actor tenía un objetivo claro: transformar ese lugar en propiedad familiar y garantizar estabilidad a largo plazo.

Ese deseo se concretó a comienzos de enero de 2026. Con el apoyo económico de amigos cercanos, logró cubrir la entrada de la finca, valorada entre 4,7 y 4,8 millones de dólares. La compra se formalizó el 9 de enero, apenas semanas antes de su fallecimiento, ocurrido el 11 de febrero tras una batalla contra el cáncer colorrectal.

De acuerdo con declaraciones entregadas a la revista People, la familia había decidido dejar de pagar alquiler y comenzar a invertir en una hipoteca propia. Más que una transacción inmobiliaria, se trataba de asegurar un legado y un espacio estable para sus seis hijos.

La casa principal, de 5.149 pies cuadrados, cuenta con cinco dormitorios y tres baños. El terreno incluye cabañas adicionales, piscina y amplias vistas hacia el río Pedernales. El paisaje, abierto y sereno, se convirtió en el escenario cotidiano de su vida familiar y en el refugio donde el actor atravesó los años más complejos de su enfermedad.

En 2023 fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, noticia que hizo pública en noviembre de 2024. Desde entonces habló abiertamente de su proceso, compartiendo reflexiones sobre la fragilidad, la fe y la importancia del tiempo en familia.

Tras su muerte, amigos cercanos impulsaron una campaña en GoFundMe para respaldar económicamente a su esposa Kimberly y a sus hijos, luego de los elevados costos médicos. La recaudación superó los 2,5 millones de dólares, reflejo del cariño que despertó dentro y fuera de la industria.

La carta íntima de Katie

Katie Holmes también quiso despedirse con un gesto personal. A través de Instagram compartió una carta manuscrita dedicada a su compañero de elenco, evocando los años en que trabajaron juntos y la amistad que nació en el set.

En su mensaje recordó la complicidad que los unía y la sensación de libertad que sentía al actuar a su lado. Habló de risas interminables, conversaciones profundas sobre la vida, canciones de James Taylor sonando de fondo y “las aventuras de una juventud única”, una etapa que -según expresó- marcó para siempre su memoria.

Ambos protagonizaron Dawson's Creek entre 1998 y 2003. Él interpretaba a Dawson, un joven soñador apasionado por el cine, mientras ella daba vida a Joey Potter. La serie no solo se convirtió en un fenómeno generacional, sino también en el punto de partida de carreras que crecerían con el tiempo.

El homenaje de Holmes se sumó a los múltiples mensajes de colegas y admiradores que destacaron su sensibilidad, su entrega como padre y la huella que dejó tanto en la pantalla como en su círculo más cercano.

