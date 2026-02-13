Hilo dental: el pequeño hábito que protege dientes, encías y hasta el corazón

Lavarse los dientes es habitual, pero el hilo dental suele olvidarse, pese a su impacto en la salud general

Un gesto automático en la rutina diaria, casi incuestionable: cepillarse los dientes. Sin embargo, el hilo dental suele quedar relegado, como si fuera un complemento opcional y no parte esencial de la higiene oral. Esta omisión es más común de lo que parece y, según expertos en salud bucal y cardiovascular, puede tener consecuencias que van más allá de la boca.

¿Qué es el hilo dental y por qué importa?

De acuerdo con la American Dental Association (ADA), el hilo dental se fabricaba originalmente con fibras de seda trenzadas. Hoy se elabora principalmente con filamentos de nailon o monofilamentos plásticos. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lo clasifica como un dispositivo médico de Clase I, es decir, de bajo riesgo y con mínimos controles regulatorios.

La ADA explica que el hilo dental puede estar saborizado -por ejemplo, con menta- para hacerlo más agradable y que no existe diferencia en eficacia entre el hilo encerado y el no encerado. Salvo raros casos de hipersensibilidad, lo realmente determinante no es el tipo de hilo, sino la constancia y la técnica con la que se utiliza.

Estas son las veces que Estados Unidos amplió su mapa comprando territorios Leer más

¿Cada cuánto hay que usarlo?

Los odontólogos recomiendan usar hilo dental al menos una vez al día, idealmente antes del cepillado nocturno. Incluso una frecuencia menor puede marcar diferencia: estudios recientes muestran beneficios con un uso mínimo semanal, aunque el uso diario sigue siendo el estándar de oro.

Más allá de la boca: lo que dice la evidencia reciente

Hallazgos presentados en enero de 2025 durante la Conferencia Internacional sobre Accidentes Cerebrovasculares de la American Stroke Association, realizada en Los Ángeles, revelaron que las personas que usaban hilo dental al menos una vez por semana tenían menor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares de origen cardíaco y de desarrollar fibrilación auricular, una arritmia asociada al ictus.

El neurólogo Souvik Sen, profesor y jefe del Departamento de Neurología de la Universidad de Carolina del Sur, señala que el hilo dental no es una solución única, pero sí un factor que suma dentro de un estilo de vida saludable. El estudio siguió durante 25 años a 6.278 participantes, de los cuales el 65 % reportó usar hilo dental al menos una vez por semana.

Cómo usar correctamente el hilo dental

Corta unos 40–45 cm de hilo dental.

Enróllelo en los dedos medios, dejando unos centímetros libres.

Deslícelo suavemente entre los dientes, sin forzar.

Forme una “C” alrededor de cada diente.

Limpie bajo la línea de la encía con movimientos suaves.

Use un tramo limpio para cada espacio interdental.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!