Eros Ramazzotti anuncia gira mundial 2026-2027: fechas y países en Latinoamérica

El italiano que convirtió las baladas en himnos generacionales vuelve a la carretera con un tour de gran formato que recorrerá más de 30 países. Eros Ramazzotti presenta “Una Storia Importante World Tour”, una gira que no solo repasa sus clásicos, sino que también marca cuatro décadas desde que comenzó a conquistar listas de popularidad en Europa y América Latina.

La propuesta tiene algo de celebración y algo de ajuste de cuentas con el tiempo. Ramazzotti es un intérprete que ha sabido mantener vigencia, especialmente en el mercado latino, donde canciones como La cosa más bella o Otra como tú siguen sonando en radio y plataformas digitales. Esta nueva gira apuesta por una producción más ambiciosa, con fechas en estadios y una puesta en escena renovada.

Latinoamérica en la ruta: países y años confirmados

En Latinoamérica, el tour tendrá una presencia importante en 2026, con paradas confirmadas en:

México

Costa Rica

Perú

Chile

Argentina

Brasil

Colombia

Algunas ciudades podrían repetir fechas o sumar nuevas presentaciones en 2027, dependiendo de la demanda y la logística de la segunda etapa del recorrido. La región vuelve a ocupar un lugar estratégico en su agenda, algo que no es casual: América Latina ha sido históricamente uno de los territorios más fieles al cantante italiano.

Desde el punto de vista de la industria, la gira representa una operación de gran escala: múltiples mercados, recintos de alta capacidad y una estrategia enfocada en capitalizar su catálogo más reconocido. En un escenario musical dominado por nuevos géneros y artistas emergentes, Ramazzotti apuesta por la fortaleza de su marca, la fidelidad de su público y un repertorio probado. Las cifras de venta de entradas en Europa marcarán el pulso de lo que podría replicarse en Latinoamérica.

