Backstreet Boys sueñan con el Super Bowl 2027

La banda impulsa una campaña para encabezar el medio tiempo y promete un reencuentro pop lleno de nostalgia

Backstreet Boys se presenta actualmente en la Sphere de Las Vegas

Los Backstreet Boys no se conforman con su exitosa residencia en el Sphere. Mientras siguen presentándose en Las Vegas, ya miran hacia uno de los escenarios más codiciados del mundo: el show de medio tiempo del Super Bowl 2027.

AJ McLean reveló a People que inició una petición en línea para que la banda sea considerada como protagonista del espectáculo. El evento se celebrará en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, una ciudad que el cantante siente como propia. “Sería algo muy especial”, aseguró.

Nick Carter adelantó que, de concretarse, el show sería una auténtica “explosión pop”, con invitados que marcaron a toda una generación.

Un reencuentro con íconos del 2000

Entre los nombres que imaginaron para compartir escenario figuran Britney Spears, NSYNC y 98 Degrees. Spears y NSYNC ya participaron en el medio tiempo del Super Bowl XXXV, junto a Aerosmith y Mary J. Blige, mientras que los Backstreet Boys interpretaron ese año el himno nacional.

Para el grupo, la música de finales de los 90 y principios de los 2000 tiene un valor emocional que sigue vigente. Consideran que esa etapa despierta recuerdos y conecta con el público desde la nostalgia.

Howie Dorough incluso imaginó un montaje con efectos aéreos dentro del estadio. Además, la banda expresó su deseo de trabajar nuevamente con el equipo creativo que los acompaña en Las Vegas, convencidos de que una producción conjunta podría convertirse en un espectáculo memorable.

Aunque aún no han sido confirmados para el medio tiempo, este año ya tuvieron presencia en el Super Bowl LX, participando en un comercial de T-Mobile junto al comediante Druski y el músico Machine Gun Kelly, donde adaptaron su éxito “I Want It That Way”.

Ahora, el siguiente paso -según ellos- sería conquistar el escenario más visto del planeta.

