Jhajaira Urresta fue la única abstención en el juicio político contra Mario Godoy

De los 149 asambleístas presentes para la censura y destitución de Mario Godoy, dos faltaron y una se abstuvo de votar

La asambleísta Jhajaira Urresta llegó a la Asamblea con el correísmo, pero luego se declaró independiente.

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este 18 de febrero de 2026 censurar y destituir a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Aunque la decisión fue casi unánime, tres asambleístas llamaron la atención al abstenerse de votar o ausentarse de esta sesión clave.

Tras seis horas de sesión, Godoy fue censurado y destituido con 148 votos a favor. Tanto la bancada de la Revolución Ciudadana como la oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) coincidieron en la salida de Godoy, quien presentó su renuncia a la Judicatura minutos antes del juicio político.

El oficialismo y la Revolución Ciudadana se disputaron la victoria política después de la renuncia del ahora expresidente de la Judicatura, Mario Godoy.



Jhajaira Urresta fue la única abstención en el juicio político a Mario Godoy

De acuerdo con el registro de la votación, el juicio político contra Mario Godoy contó con dos ausencias. Se trata de los asambleístas de Hermel Andrés Campos Tobar, de la Revolución Ciudadana, y José Fernando Nantipia Chumpi, de Pachakutik.

Por otro lado, la asambleísta Jhajaira Urresta fue la única abstención en el juicio político a Mario Godoy. Urresta llegó a la Asamblea junto al correísmo, pero tras desencuentros con la expresidenta del partido, Luisa González, resolvió desafiliarse y actuar como legisladora independiente.

La censura y destitución de Godoy llegó en medio de ataques entre ADN y RC

Aunque la solicitud de juicio político fue presentada por el correísmo, la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia fue quien terminó por mocionar la censura y destitución de Godoy. Además, durante la sesión se registraron ataques entre ambas bancadas.

Desde el correísmo, los asambleísta Viviana Veloz y Franklin Samaniego hicieron hincapié en que la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista, intentó blindar a Godoy. Por otro lado, ADN indicó que la solicitud del correísmo estuvo mal hecha y que el oficialismo es quien logró demostrar la "manifiesta negligencia" de Godoy en la Judicatura.

Los asambleístas del correísmo Viviana Veloz y Franklin Samaniego interpelaron a Mario Godoy en su juicio político. CORTESÍA: ASAMBLEA NACIONAL

Implicaciones inmediatas de la destitución de Mario Godoy en la Judicatura

Tras conocerse la censura y destitución de Mario Godoy, el Consejo de la Judicatura convocó a una sesión extraordinaria para designar a un nuevo presidente ante la ausencia definitiva de Godoy. La sesión está prevista para las 19:30 de este 18 de febrero de 2026.

A la par, la Judicatura está a la espera de que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) designe al nuevo vocal suplente de la Presidencia de la Judicatura, proceso iniciado luego de que se alegue un supuesto impedimento laboral de Alexandra Villacís, la suplente de Godoy.

