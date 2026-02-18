“Pregúntale, si te dice la verdad, etenderás”: Mara Topic sobre Nadia Mejía en Ambato

La visita de la Miss Universo a Ambato desató especulaciones luego de que Topic tuviera mayor protagonismo que Nadia Mejía

Mara Topic recibió a la Miss Universo 2025 en Ambato, mientras la participación de Nadia Mejía se limitó a actividades específicas, lo que desató especulaciones en redes sociales.

La visita de la Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, a Ambato por la Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF) no solo dejó imágenes de celebración y colorido, sino también una conversación encendida en redes sociales. El foco no estuvo únicamente en la agenda oficial, sino en el protagonismo que tuvo Mara Topic frente a la participación más limitada de Nadia Mejía, actual Miss Universo Ecuador.

El detonante fue una respuesta directa de Mara Topic en redes sociales. Ante comentarios que cuestionaban su presencia en Ambato —al no ser la reina actual— la Miss Universo Ecuador 2024 respondió: “Pregúntale a Nadia porque no está y si te dice la verdad. Lo entenderás”.

RELACIONADAS Fátima Bosch tuvo de anfitriona a Mara Topic durante su visita al país

La frase, repetida tanto en Instagram como en TikTok, fue interpretada por muchos usuarios como una insinuación de que existían razones no oficiales detrás de la menor presencia de Nadia en el evento.

¿Por qué Nadia tuvo menos protagonismo?

Durante la visita de Fátima Bosch, Mara Topic fue quien recibió a la Miss Universo en el aeropuerto y compartió varios momentos públicos junto a ella. En contraste, Nadia Mejía participó únicamente en el desfile y en actividades específicas, lo que generó cuestionamientos entre seguidores del certamen.

Desde la organización de CNB Ecuador se ofrecieron explicaciones formales. Miguel Panus, director del certamen, señaló que la agenda estaba previamente coordinada y que Nadia permaneció en Ambato solo dos días, cumpliendo tres actividades programadas antes de regresar a Estados Unidos por compromisos contractuales con una marca.

Tahiz Panus, directora de CNB, añadió que la confirmación de actividades para Nadia se dio con poco tiempo de anticipación, lo que dificultó una coordinación más amplia de su agenda.

Por su parte, Mara Topic asistió en calidad de embajadora de la marca Seytú, patrocinadora del certamen internacional, además de colaborar con instituciones vinculadas a la bienvenida de la Miss Universo.

Las redes alimentan el debate

Más allá de la versión oficial, el comentario de Mara —“si te dice la verdad”— abrió espacio a interpretaciones. Usuarios en redes comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento entre ambas reinas, especialmente tras confirmarse que dejaron de seguirse en Instagram.

El cantante Gerardo Mejía, padre de Nadia, también dejó entrever que el fin de semana fue complejo para su hija y aseguró que “algún día podrá contar todo cómo ha venido pasando”, lo que avivó aún más las conjeturas.

Sin embargo, desde la organización sostienen que la dinámica respondió a temas logísticos y contractuales, no a conflictos personales.

¿Tensión real o narrativa digital?

El caso evidencia cómo una frase en redes sociales puede transformar una agenda protocolaria en un debate público. Mientras oficialmente se habla de compromisos comerciales y planificación previa, el comentario de Mara Topic se mantiene como el eje de las especulaciones.

Por ahora, ninguna de las dos reinas ha ofrecido declaraciones directas sobre una posible diferencia personal. Pero en la era digital, un simple “pregúntale a Nadia” bastó para que la conversación trascendiera el desfile y se instalara en el terreno de la interpretación pública.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ