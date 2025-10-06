La música nos conecta: Así puede ver el concierto global con artistas latinos

La iniciativa, impulsada por Amazon Music, tiene como objetivo destacar el la cultura latina a nivel global

Juanes y Elena Rose serán algunos de los participantes.

El cantautor colombiano Juanes, la agrupación mexicana Banda MS, el trío Bacilos y la venezolana Elena Rose compartirán escenario este lunes 6 de octubre en Los Ángeles durante el concierto La música nos conecta, un evento que celebra el poder del pop latino para reunir generaciones y estilos musicales. El espectáculo será transmitido en vivo a nivel mundial.

La iniciativa, impulsada por Amazon Music, tiene como objetivo destacar el alcance de la música y la cultura latina a nivel global.

Nuevas versiones de canciones clásicas en español

Como parte de la campaña, se lanzarán nuevas versiones de temas clásicos del pop latino, entre ellos la balada Genio atrapado de Christina Aguilera, reinterpretada por la argentina Emilia.

“La música de Christina Aguilera marcó mis sueños de infancia de convertirme en artista”, expresó Emilia en un comunicado. “Reimaginar Genio atrapado para una nueva generación, a la vez que rindo homenaje a su legado, es un momento que cierra un ciclo en mi vida”, añadió.

Bacilos también presentará una nueva versión de Caraluna, en colaboración con Banda MS, que fusiona regional mexicana y pop latino.

“La música siempre ha sido el hilo que nos conecta a través de generaciones, fronteras y géneros”, señaló Rocío Guerrero, directora de música para Latinoamérica e Iberia en Amazon Music. Según explicó, la campaña busca resaltar el papel del pop latino como un punto de encuentro cultural.

El concierto pretende replicar la experiencia generada por la transmisión en vivo del evento realizado por Bad Bunny en Puerto Rico, con espectadores conectados desde distintas partes del mundo. La presentación de La música nos conecta podrá verse en directo a través de Prime Video, Twitch y dispositivos con Alexa.

¿Cómo ver el concierto gratis?

Para poder ver la transmisión online de #LaMusicaNosConecta puede hacerlo a través de los canales de Twitch, Prime Video y Alexa.

