Yamana, la parroquia lojana, que busca recuperar su patrimonio y el turismo

Esta comunidad de Loja destaca por sus paisajes y antigüedades. Su residentes plantean ideas para activar el turismo

La parroquia Yamana, ubicada en el cantón Paltas, provincia de Loja, obtuvo proyección mundial en 2019, cuando se confirmó la existencia del Yamanasaurus lojaensis, un hallazgo que despertó el interés de la comunidad científica y puso a esta zona en el radar de investigadores.

Aunque en la localidad circulan diferentes relatos sobre la antigüedad del fósil, todos coinciden en que Yamana conserva un valioso patrimonio histórico que merece protección. Además del Yamanasaurus, el territorio alberga importantes sitios arqueológicos como Polo-Polo, reconocido por sus petroglifos; la Piedra de la Fertilidad, vinculada a antiguas creencias de la zona; y la Piedra de los Sacrificios, parte de los numerosos vestigios que se distribuyen en este espacio.

Para los habitantes, estos recursos representan una oportunidad de construir una oferta turística sostenible.

La comuniad busca unirse para sacar adelante la parroquia

El presidente del Gobierno Parroquial de Yamana, Raúl Paladines, detalla que se han realizado gestiones ante instituciones públicas para fortalecer la conservación y promover la difusión del patrimonio. “Yamana es un mundo por descubrir; tenemos sitios maravillosos, paisajes únicos y en unidad podemos convertirnos en un potencial turístico”, afirmó.

La comunidad respalda esa visión. Rocío Maldonado, productora artesanal de la zona, asegura que el turismo podría dinamizar la economía local. “Nuestros bocadillos y productos tradicionales tienen una identidad propia. Si llegan visitantes, también crecen nuestros emprendimientos”, explicó.

Hernán Poma, promotor cultural, considera que el patrimonio arqueológico puede convertirse en una herramienta educativa. “Estos vestigios ayudan a comprender nuestra historia. Si los protegemos y los mostramos al mundo, ganamos todos: estudiantes, familias y la parroquia”, mencionó.

Diego Castillo, joven voluntario que participa en recorridos comunitarios, comenta que la zona tiene potencial para convertirse en una ruta arqueológica organizada. “Si logramos señalizar los caminos y formar guías locales, Yamana puede posicionarse como un destino diferente en la provincia de Loja”, señaló.

El clima tropical, la vegetación exuberante y la gastronomía -con platos como el chivo al hueco y los tradicionales bocadillos de dulce de caña con maní- complementan este atractivo emergente.

La comunidad y sus autoridades promueven un trabajo conjunto para que la conservación y el turismo cultural se conviertan en herramientas de desarrollo, fortaleciendo la identidad y permitiendo que el patrimonio de Yamana sea reconocido y valorado.

Esta comunidad cuenta con algunas piezas arqueológicas valiosas. FREDDY INGA

