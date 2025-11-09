Descubre los detalles del parque temático de Netflix

El espacio contará con más de 9.000 metros cuadrados distribuidos en dos pisos

Netflix, la plataforma de streaming líder a nivel mundial, inaugurará su primer parque temático en Estados Unidos. La apertura oficial de Netflix House será este miércoles en el centro comercial King of Prussia, ubicado en las afueras de Filadelfia.

El espacio contará con más de 9.000 metros cuadrados distribuidos en dos pisos y busca ofrecer experiencias inmersivas inspiradas en las producciones más exitosas del catálogo. Entre ellas se incluyen La casa de papel, El juego del calamar, Bridgerton, Wednesday, Stranger Things y One Piece.

El nuevo hogar de los fans de Netflix

La empresa describió este nuevo formato como un “hogar para los fans”. En su interior habrá zonas temáticas, atracciones interactivas, juegos en vivo, espacios de realidad virtual, un teatro propio llamado Tudum Theater y un restaurante denominado Netflix Bites. También contará con tiendas de merchandising y áreas renovables que cambiarán según los estrenos más recientes de la plataforma.

El acceso será gratuito en determinadas zonas, aunque algunas experiencias requerirán el pago de entradas específicas. Según la compañía, la intención es que Netflix House sea un espacio “reconfigurable”, capaz de adaptarse a las tendencias del catálogo para ofrecer novedades en cada visita.

Tras esta primera sede en Filadelfia, se prevé la apertura de una segunda en Dallas en diciembre y otra en Las Vegas en 2027. Con este proyecto, Netflix busca consolidar una nueva vía de interacción con sus audiencias fuera de las pantallas, después de haber desarrollado eventos itinerantes y experiencias temporales en distintas ciudades.

El objetivo principal de la iniciativa no se centra en las ganancias, sino en fortalecer la conexión con los usuarios y promover su contenido de manera presencial. Desde la incorporación del exejecutivo de Nike, Josh Simon, como vicepresidente en 2020, la empresa ha impulsado estrategias que combinan el marketing experiencial con la expansión de marca.

En paralelo, los resultados financieros del tercer trimestre de 2025 reflejan un crecimiento sostenido. Netflix reportó ganancias netas por 2.547 millones de dólares, un incremento del 7,7% respecto al año anterior, e ingresos por 11.510 millones, un 17,2% más que en 2024.

Con Netflix House, la compañía extiende su modelo de entretenimiento más allá del streaming y apuesta por un formato que busca convertir su universo audiovisual en una experiencia tangible para los seguidores de sus producciones más reconocidas.

