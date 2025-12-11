Expreso
Convenio anunciado entre Disney y OpenAI (ChatGPT).CORTESÍA

Disney invierte en OpenAI: Mickey y Star Wars llegan a la inteligencia artificial

El acuerdo permitirá a usuarios crear videos cortos con personajes de Marvel y Pixar mediante la plataforma Sora

Disney y OpenAI confirmaron este jueves una alianza histórica que transformará la creación de contenido digital. La compañía de entretenimiento invertirá mil millones de dólares en la tecnológica para integrar sus franquicias icónicas en herramientas de inteligencia artificial generativa, permitiendo a los usuarios interactuar creativamente con marcas como Marvel, Star Wars y Pixar.

¿En qué consiste el acuerdo entre Disney y OpenAI?

La colaboración establece una licencia de tres años que habilita el uso de la propiedad intelectual de Disney en las plataformas de OpenAI. Específicamente, los usuarios podrán generar videos cortos utilizando Sora, la nueva herramienta de video de la firma tecnológica, y crear imágenes mediante ChatGPT.

Este acceso incluye un catálogo de más de 200 personajes emblemáticos. Robert Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, calificó el movimiento como una evolución natural del entretenimiento, diseñada para "poner la imaginación y la creatividad directamente en manos de los fans".

¿Se podrán utilizar voces o imágenes de actores reales?

El comunicado oficial es enfático en los límites éticos y legales del acuerdo. La herramienta no permitirá generar imágenes ni clonar voces de actores o artistas reales. La tecnología se limitará estrictamente a los personajes animados y elementos de ficción propiedad del estudio, protegiendo así los derechos de imagen del talento humano.

Esta restricción responde a las preocupaciones crecientes en Hollywood sobre el uso no regulado de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica.

Sam Altman, cofundador de OpenAI, destacó que la asociación con el "referente mundial en narración de historias" demuestra que la innovación tecnológica y el liderazgo creativo pueden coexistir de manera responsable. El objetivo es ampliar el consumo de contenido de calidad hacia nuevas audiencias digitales.

