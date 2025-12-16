Lecornu al timón: crisis en el campo francés, entre la dermatosis bovina y Mercosur

Protesta de agricultores y ganaderos con tractores en la autopista A9, en medio de la creciente preocupación por los brotes de dermatosis nodular contagiosa en Francia.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se puso el martes, 16 de diciembre de 2025, al frente de la acción del Gobierno para tratar de calmar la ira del sector agrícola por la gestión de la lucha contra la dermatosis nodular contagiosa del bovino y la próxima firma del acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

"La prioridad absoluta es acelerar esta vacunación. Y para ello, necesitamos dosis y eliminar una serie de obstáculos logísticos", dijo Lecornu en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

Para ello va a movilizar a los veterinarios de las Fuerzas Armadas, a profesionales ya retirados, voluntarios y estudiantes de veterinaria, en una estrategia que estará coordinada por una célula interministerial dirigida por Pascual Sanjuan, según detalló posteriormente el Gobierno en un comunicado.

"Francia ya está en contacto con Italia y España para promover su gestión de la crisis y permitir la exportación de ganado vacuno vacunado lo antes posible a estos dos países, principales destinos de exportación del sector bovino francés", agregó el Ejecutivo en su mensaje, en el que igualmente indicó estar en contacto con la Comisión Europea.

La campaña de vacunación se irá adaptando diariamente y concierne a 750.000 animales en un área de vigilancia que se ha extendido de ocho a diez departamentos: los afectados por los brotes (Ariège, Aude, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées y Pyrénées-Orientales) y otros cinco en cordón sanitario (Gers, Hérault, Landes, Pyrénées-Atlantiques y Tarn).

El acceso a las vacunas se facilitará mediante la movilización de los servicios logísticos del Ejército y la seguridad civil para transportar las dosis, de las que por el momento hay medio millón almacenado por el Ministerio de Agricultura que ya se están distribuyendo.

La semana pasada se realizó un nuevo pedido de vacunas, de las que se prevé una primera entrega de 400.000 dosis a partir del 18 de diciembre.

"Se mantendrán nuevas dosis en reserva para garantizar su disponibilidad inmediata en caso de que se extienda", precisó el Ejecutivo, que además aplicará controles reforzados para evitar la propagación de la enfermedad por el movimiento del ganado, algo que está prohibido en las zonas afectadas.

VIDEO | Los agricultores cortan la vía férrea y mantienen bloqueos en las carreteras del suroeste de Francia. pic.twitter.com/0oSlV3ugrn — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 16, 2025

La batería de medidas incluye también un plan de ayudas de 10 millones de euros para apoyar a los ganaderos afectados, combinado con medidas de exoneración fiscal y un programa para facilitar la reconstitución de las explotaciones afectadas por los sacrificios.

Lecornu busca así aplacar el descontento de sindicatos como Coordinación Rural, el segundo de agricultores más grande -cercano a la extrema derecha-, y la Confederación Campesina, de tendencia izquierdista, que contestan con vigor el protocolo de sacrificar los rebaños en los que se detecta algún caso positivo.

Hasta la fecha se han registrado 113 brotes en Francia desde que apareció la enfermedad en Saboya (este) el pasado verano. La estrategia oficial de contención se sustenta en tres pilares: sacrificio sistemático de animales en cuanto se detecta un caso, vacunación y restricciones de movimiento.

Manifestación en Bruselas contra pacto UE-Mercosur

El entorno de Lecornu también avanzó que se reunirá "durante la semana" con los sindicatos para tratar la dermatosis nodular así como el Mercado Común del Sur (Mercosur), otra de las bestias negras de los agricultores franceses.

La FNSEA-Jóvenes Agricultores, el mayor sindicato del sector en Francia que sí respalda el sacrificio de los rebaños afectados por el virus, anunció hoy que al menos 4.000 miembros se sumarán el jueves a la manifestación convocada en Bruselas por la asociación de cabildeo agrícola Copa-Cogeca contra el acuerdo UE-Mercosur coincidiendo con la cumbre europea que debe aprobarlo por mayoría cualificada.

El sindicato invitó a los agricultores que no puedan desplazarse a Bruselas a que se manifiesten en Francia, también contra la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ya que el campo se enfrenta a una "crisis existencial", dijo el secretario su secretario general, Hervé Lapie, en una rueda de prensa.

"La crisis sanitaria no debe ocultar la crisis estructural de la agricultura. La PAC, el Mercosur, la tasa de ajuste de carbono en las fronteras, son la gota que ha desbordado el vaso", subrayó Lapie.

En el debate sobre Mercosur, la líder ultraderechista Marine Le Pen pidió ese martes al presidente francés, Emmanuel Macron, que se oponga al tratado en lugar de solicitar un aplazamiento hasta 2026 de la votación prevista para esta semana en Bruselas, como ha hecho. "La soberanía de nuestro país está en juego", dijo.

Cortes ferroviarios y de autopistas

Una protesta de agricultores interrumpió hoy el servicio ferroviario entre Toulouse y Narbona en la línea Burdeos-Marsella, según anunció el Servicio Nacional de Ferrocarriles (SNCF, en sus siglas en francés).

Mientras tanto, el tráfico por carretera sufre por cuarto día consecutivo "importantes interrupciones" en varias autopistas del sureste y del sur, entre ellas la A63 (España-Burdeos), y los gestores advirtieron de que "la situación está evolucionando rápidamente y podrían producirse bloqueos en otras zonas en las próximas horas", que "podrían interrumpir el tráfico en gran parte de la red" francesa.

