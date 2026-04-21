Guayaquil sumará 38 camionetas a patrullajes policiales y militares, anuncia Reimberg

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber John Reimberg anunció que 38 camionetas operarán en Guayaquil para reforzar seguridad policial.





Las camionetas se incorporarán en días en sectores críticos como Monte Sinaí y Pascuales.





Segura EP usará vehículos para apoyar a Policía y Fuerzas Armadas en zonas priorizadas.





El ministro del Interior, John Reimberg, informó este 21 de abril que en los próximos días 38 camionetas serán incorporadas a los operativos de seguridad en Guayaquil, como parte del fortalecimiento logístico de Segura EP, la empresa municipal que articula acciones de control y vigilancia en la ciudad.

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El anuncio se realizó tras una reunión mantenida en Segura EP, en la que, según explicó el funcionario, se revisaron varios temas relacionados con la situación de seguridad en la urbe. Uno de los puntos centrales fue la entrega pendiente de vehículos que, de acuerdo con Reimberg, eran necesarios para cubrir zonas con altos niveles de conflictividad.

Las camionetas, una vez recibidas, estarán destinadas al uso de personal policial y militar, con el objetivo de ampliar la capacidad de patrullaje y respuesta operativa en distintos sectores de Guayaquil.

Las camionetas se incorporarán en días en sectores críticos como Monte Sinaí y Pascuales.Cortesía

Sectores priorizados

El ministro detalló que ya se definieron las áreas donde estos vehículos operarán. Entre los sectores mencionados se encuentran Valerio Estacio, Monte Sinaí, Pascuales y Los Esteros, además de otras zonas que ya habían sido anunciadas previamente en una comunicación oficial.

Estas áreas han sido señaladas en distintos momentos por las autoridades como puntos con alta incidencia delictiva, lo que ha llevado a concentrar allí recursos humanos y logísticos.

Circulación prevista en los próximos días

Según lo indicado por Reimberg, se espera que las camionetas entren en circulación en los próximos días, una vez completados los procesos de entrega y asignación. La incorporación de estos vehículos permitiría ampliar la cobertura territorial de los controles y apoyar operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas.

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El anuncio se produce en un contexto de presión ciudadana por mayores resultados en seguridad, mientras Guayaquil continúa enfrentando problemas relacionados con delitos violentos, economías criminales y disputas territoriales en zonas periféricas.