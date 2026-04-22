Guayaquil busca desviar a los tráileres con nueva vía entre Nobol y Progreso

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves El nuevo eje vial entre Nobol y Progreso podría reducir el tiempo de ingreso al sur de Guayaquil de hasta dos horas y media a unos 45 minutos.



El proyecto contempla un corredor de aproximadamente 44 kilómetros con cinco puentes para desviar el tráfico pesado fuera de la ciudad.

Expertos en urbanismo han solicitado, desde hace ya varios años, desarrollar un corredor externo que conecte zonas productivas sin afectar la trama urbana para descongestionar a Guayaquil.

El tráfico pesado que llega desde otros cantones y hoy cruza Guayaquil para alcanzar sus puertos vuelve a estar en la mira. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, confirmó este miércoles 22 de abril que el Gobierno trabaja en la planificación de un nuevo eje vial entre Nobol y Progreso, pensado como una salida para los tráileres que se dirigen hacia el perfil portuario del sur.

Un embudo que frena la ciudad

La propuesta apunta a resolver la saturación de la vía a la costa, donde el flujo de carga genera un embudo que impacta tanto en tiempos logísticos como en la movilidad urbana. Hoy, según dijo Luque, un camión puede tardar hasta dos horas y media en ingresar al sur de Guayaquil; con la nueva ruta, el trayecto podría reducirse a unos 45 minutos.

Según explicó la autoridad, se habla de un corredor de aproximadamente 44 kilómetros con cinco puentes, diseñado para desviar el transporte pesado fuera del perímetro urbano, una idea que ha sido sugerida desde hace ya varios años por urbanistas, como ha publicado EXPRESO. En una primera etapa, el Ministerio —en coordinación con la Prefectura— prevé construir 23 kilómetros junto a dos estructuras: un puente de 225 metros sobre el río Bulubulu y otro de 50 metros en el estero Mojahuevo.

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La apuesta por un bypass

La lógica detrás del trazado apunta a crear un bypass que conecte zonas productivas del interior con el “corazón portuario” sin obligar a los tráileres a cruzar la ciudad. La ruta permitiría el paso por Baba, Nobol y Progreso, alineándose además con la ampliación en marcha de la vía Baba–Babahoyo, una obra de unos 50 millones de dólares.

Luque explicó que el diseño ha tenido que ajustarse frente al crecimiento de asentamientos en la zona respecto a estudios previos. Actualmente, el tramo a cargo del Ministerio se encuentra en fase de estructuración.

En reportajes anteriores, especialistas en planificación urbana y territorial han hecho énfasis en la necesidad que existe de que la transportación pesada no circule por las vías urbanas de Guayaquil. Han hecho énfasis en justamente crear una vía alterna que conecte a los cantones del Guayas y lleguen hasta Posorja.

Urbanistas que sugirieron rutas similares por años

El arquitecto Napoleón Ycaza, por ejemplo, ha advertido que los problemas de movilidad en Guayaquil son el resultado de décadas de crecimiento sin planificación, tanto en lo urbano como en lo territorial. La expansión desordenada, sumada a asentamientos informales y factores climáticos, ha generado una ciudad fragmentada, con serias dificultades en transporte, vivienda y servicios básicos, ha dicho.

Frente a este escenario, desde hace al menos 5 años ha planteado la necesidad de pensar Guayaquil como una región integrada. Propone un modelo de conectividad que articule distintos sistemas de transporte —terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial— e incluso recupere el uso del río como eje logístico, para mejorar la conexión entre los cantones de la cuenca del Guayas.

Uno de los puntos centrales de su propuesta es la creación de un circuito vial exclusivo para transporte pesado que evite su ingreso a la ciudad. Actualmente, los tráileres atraviesan vías clave como la Perimetral y la 25 de Julio para llegar a los puertos, lo que genera congestión, contaminación y deterioro de la infraestructura urbana.

El planteamiento contempla un corredor externo que rodee Guayaquil. La ruta iniciaría en el norte, en la zona de Daule–Nobol, conectando con la red vial que llega desde la Sierra y otras provincias, para luego desviarse hacia áreas rurales y evitar el ingreso al tejido urbano.

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Desde allí, el circuito avanzaría hacia el oeste y suroeste, con conexión hacia Progreso, permitiendo que el transporte pesado se movilice por fuera de la ciudad. Posteriormente, el trazado descendería hacia el sur, enlazando de forma directa con los accesos portuarios y zonas industriales.

En total, el proyecto abarcaría unos 134 kilómetros, combinando vías existentes y nuevos tramos, con una inversión estimada menor a 200 millones de dólares. Además de descongestionar Guayaquil, la propuesta busca dinamizar la economía, el turismo y la producción agrícola al integrar mejor a los cantones en un sistema logístico regional.