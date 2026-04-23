Ministro del Interior definió acciones del toque de queda en Santa Elena

Publicado por Joffre Lino Creado: Actualizado:

La tarde de este miércoles, el Ministro del Interior, John Reimberg, encabezó una mesa de seguridad en la provincia de Santa Elena, en la que participaron representantes de distintas instituciones del Estado, con el propósito de definir las estrategias operativas frente al toque de queda que regirá del 3 al 18 de mayo en nueve provincias del país.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el contexto de seguridad y establecieron una hoja de ruta basada en la articulación interinstitucional. Se acordó fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en territorio, priorizando sectores considerados críticos, así como intensificar los controles preventivos para garantizar el cumplimiento de la medida.

Uno de los puntos centrales fue la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Intendencia General de Policía y las comisarías, con el fin de ejecutar operativos conjuntos que permitan una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier eventualidad.

Además, se definieron mecanismos de supervisión y monitoreo permanente para evaluar el desarrollo de las acciones durante la vigencia del toque de queda en todo el sector peninsular desde las 23h00 a 05h00.

El coronel de Policía Jorge Hadatti Buchelli, jefe del Comando Provincial, fue enfático al señalar que la disposición se aplicará sin excepciones. “No se permitirá la circulación de personas ni vehículos durante el horario establecido. Pedimos a la ciudadanía que respete la normativa, ya que los controles serán rigurosos”, manifestó.

El oficial también recalcó que no se emitirán salvoconductos en ninguna circunstancia, en línea con lo dispuesto por el Ministerio del Interior. “El Ministro ha sido claro: no habrá salvoconductos. Se trabajará de manera coordinada con todas las entidades competentes para garantizar el cumplimiento de la medida”, añadió.

Asimismo, las autoridades informaron que se implementarán operativos móviles y fijos en distintos puntos estratégicos de la provincia, incluyendo accesos principales, zonas urbanas y áreas con alta concentración de actividades nocturnas. Estos controles estarán acompañados de patrullajes constantes y acciones de vigilancia para prevenir incidentes y mantener el orden público.

Los miembros de las Fuerzas Armadas realizarán controles en todos los sectores de la provincia de Santa Elena

Pedido a la ciudadanía

Finalmente, se hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, destacando que el éxito de la medida dependerá del compromiso de la población en acatar las disposiciones. La autoridad de Gobierno reiteró que el toque de queda forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la seguridad y reducir los índices delictivos en la península.