Jaime Bernabé en el Ministerio de Salud: Los cinco retos urgentes

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Bernabé asumió Salud el 20 de abril en Ecuador para enfrentar desabastecimiento en hospitales públicos.





El nuevo ministro de Salud debe resolver falta de medicinas y personal tras meses de crisis en la red pública.





La gestión de Jaime Bernabé inicia en con el reto de estabilizar el sistema de salud en 2026.





El nombramiento de Jaime Bernabé Erazo al frente del Ministerio de Salud ocurre en un contexto de crisis estructural del sistema sanitario ecuatoriano.

Su llegada, anunciada por el presidente Daniel Noboa, abre una etapa marcada por desafíos urgentes que van más allá de cambios administrativos y que apuntan a problemas históricos de financiamiento, cobertura y gestión.

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Un sistema bajo presión

El sistema de salud en Ecuador arrastra debilidades estructurales: fragmentación entre redes públicas y privadas, limitada cobertura y escasez de personal médico, especialmente en zonas rurales.

A esto se suma una crisis reciente caracterizada por falta de medicamentos, deudas con prestadores y una ejecución presupuestaria limitada, lo que ha impactado directamente en la atención a pacientes.

Los cinco ejes críticos

1.- Abastecimiento de medicamentos e insumos

Hospitales públicos han operado con niveles críticos de abastecimiento, obligando a pacientes a cubrir costos de su bolsillo. El desafío inmediato es garantizar compras oportunas, transparentes y sostenibles.

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2.- Financiamiento y ejecución presupuestaria

Aunque el sector salud cuenta con asignaciones millonarias, una parte importante no se ejecuta o no está disponible en la práctica. El reto no es solo conseguir más recursos, sino mejorar su uso y gestión.

3.- Talento humano en salud

La escasez de médicos y especialistas, especialmente fuera de las grandes ciudades, limita la capacidad de respuesta del sistema. Además, persisten condiciones laborales inestables que afectan la retención del personal.

4.- Acceso y cobertura

Alrededor de una parte de la población carece de cobertura efectiva, debido a barreras económicas, geográficas y culturales.

El reto implica fortalecer la atención primaria y reducir desigualdades territoriales.

5.- Gobernanza y articulación del sistema

El sistema sanitario ecuatoriano funciona de forma fragmentada entre el Ministerio de Salud, el IESS y otros prestadores. Mejorar la coordinación interinstitucional es clave para evitar duplicidades y vacíos de atención.

Jaime Bernabé registra impedimento legal según el Ministerio de Trabajo.Cortesía

6.- Recuperar la confianza ciudadana en el sistema de salud

El desgaste acumulado del sistema ha generado desconfianza en los usuarios, que perciben la atención pública como incierta, lenta o incompleta. A esto se suman denuncias pasadas de presuntas irregularidades y falta de transparencia en procesos administrativos.

También se suma la gestión de María José Pinto, vicepresidenta de la república, como encargada del MSP y su poco acertada comunicación, mientras pacientes padecían calor y otras incomodidades.

Un perfil técnico en un entorno político complejo

Bernabé, médico intensivista con experiencia en gestión hospitalaria y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), llega con un perfil técnico.

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Sin embargo, su paso previo por el IESS —donde estuvo menos de un mes en la dirección general— evidencia la inestabilidad institucional que también atraviesa el sector.

El cambio de autoridades se produce tras críticas a la gestión sanitaria y en medio de otros problemas de gestión, lo que refuerza la presión sobre resultados inmediatos.

En términos prácticos, la gestión de Bernabé no solo será evaluada por reformas estructurales, sino por su capacidad de responder a la urgencia: garantizar atención, medicamentos y funcionamiento básico del sistema en el corto plazo.