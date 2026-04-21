Crisis en el IESS: ¿Qué reformas urgentes necesita el sistema de pensiones de Ecuador?

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

El sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) enfrenta un déficit actuarial que, según proyecciones de especialistas, compromete su liquidez para la próxima década.

Con una tasa de informalidad que supera el 50 % en 2026 y una desinversión anual de 1.500 millones de dólares de sus reservas, la sostenibilidad del fondo de jubilación depende de reformas que prioricen la transparencia técnica y el ordenamiento de las competencias institucionales.

Auditoría de fondos y rentabilidad financiera

La crisis se agrava por el incumplimiento estatal en la transferencia del 40 % legal y el desvío de recursos para financiar prestaciones no contributivas. Ante este escenario, voces técnicas coinciden en que la solución inmediata no reside en el ajuste de beneficios, sino en la fiscalización de los fondos y la reestructuración del modelo de ahorro.

Henry Llanes, experto en seguridad social, formalizó este 20 de abril una solicitud ante la Superintendencia de Bancos para ejecutar auditorías integrales a los fondos de salud y pensiones. El requerimiento se centra en verificar la sostenibilidad financiera y fiscalizar las inversiones en bonos y fideicomisos.

Plataforma de Jubilados del Ecuador (PJE) realizó un plantón el 11 de marzo de 2026.EXPRESO

Un punto crítico identificado es la tasa de interés del 2,99 % aplicada a préstamos hipotecarios para vivienda. Para Llanes, este porcentaje carece de rentabilidad financiera y responde a una "intromisión demagógica" del Gobierno que afecta el giro del negocio. La auditoría busca determinar el costo financiero real de cada operación y la utilidad que ha dejado de percibir el seguro social por estas políticas.

Traslado de carga médica y capitalización individual

Por su parte, el abogado y columnista de EXPRESO, Modesto Apolo, advierte que los beneficios actuales equivalen a cinco veces los aportes realizados, lo que viola principios actuariales básicos. Entre sus planteamientos figura la transición hacia un modelo de capitalización individual, donde cada trabajador acumule sus propios fondos, rompiendo el esquema actual de prima media que se considera deficitario.

Apolo enfatiza la necesidad de un pacto político en 2026 que prohíba desvíos extrapresupuestarios y foque los subsidios únicamente en pensiones mínimas para sectores vulnerables. Esta postura coincide con la urgencia de auditar las reservas con transparencia pública anual para evitar la erosión de los fondos remanentes.

Reformas al marco legal y autonomía

La hoja de ruta técnica sugiere que el IESS debe retomar su autonomía operativa. Llanes propone una reforma para que las prestaciones médicas de personas no afiliadas —que en 2024 superaron los 2,6 millones de usuarios— sean transferidas presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública (MSP). Solo la atención a hijos de afiliados demanda un gasto estimado de 300 millones de dólares anuales, recursos que han sido extraídos del bolsillo de los aportantes desde 2010.

Finalmente, la reestructuración del Consejo Directivo asoma como el mecanismo para garantizar la gobernanza. La propuesta técnica apunta a que el directorio cuente con mayoría de representantes de afiliados y jubilados elegidos mediante sufragio, reduciendo la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones financieras sobre los ahorros de los trabajadores ecuatorianos.