Cómo inscribirse en el nuevo centro deportivo Guasmo Box al sur de Guayaquil

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El registro es presencial en la sede del Kartódromo del Guasmo.

Se requiere la cédula de ambos padres y llenar una ficha técnica.

Los alumnos reciben indumentaria y entrenamiento sin costo.

El centro de entrenamiento Guasmo Box inició sus operaciones en el Kartódromo del Guasmo al sur de Guayaquil. El espacio administrado por la Prefectura del Guayas ofrece clases gratuitas de boxeo para menores de edad y adolescentes de la zona bajo un modelo que incluye la entrega de equipamiento y uniformes.

Las instalaciones cuentan con un cuadrilátero, áreas de acondicionamiento físico, camerinos, casilleros y oficina técnica. El programa deportivo está a cargo del entrenador Carlos Gruezo y tiene una capacidad proyectada para 200 alumnos durante este año. La apertura de este punto replica la estructura operativa de la sede Trinibox ubicada en la Isla Trinitaria.

Requisitos y pasos para la inscripción

El proceso para acceder a los entrenamientos no tiene costo y se realiza de manera presencial. La entidad dispuso que los representantes legales deben acudir directamente a la sede deportiva en el Guasmo para formalizar el ingreso.

Para efectuar el trámite se exige la siguiente documentación:

Presentar la cédula de identidad del padre.

Presentar la cédula de identidad de la madre.

Completar la ficha de inscripción proporcionada por el personal administrativo en el lugar.

Los entrenamientos se desarrollarán de manera continua y contemplan la participación de los inscritos en futuras competencias locales.