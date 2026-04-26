Municipio de Guayaquil cambia director de Aseo: asume Fernando Esteves

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Municipio de Guayaquil actualizó su estructura y designó a Fernando Esteves como nuevo director de Aseo Cantonal, tras la salida de Fernando Cornejo.

EXPRESO revisó el portal de la Alcaldía, hoy liderada por Tatiana Coronel, y confirmó la asignación.

De Fernando Cornejo a Fernando Esteves. El Municipio de Guayaquil realizó cambios en la Dirección General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, según una revisión del portal institucional hecha este domingo 26 de abril.

Actualmente, Fernando Esteves Mosquera figura como nuevo director de Aseo Cantonal, en reemplazo de Fernando Cornejo, quien ya no consta en la estructura municipal.

Este ajuste se suma a otros movimientos registrados en semanas anteriores. A inicios de marzo, una revisión del portal de la Alcaldía evidenciaba que David Vizueta Suárez aparecía como director encargado de esa misma dependencia.

Las funciones que concentraba Fernando Cornejo

Antes de su salida, Fernando Cornejo era una de las figuras más influyentes dentro del Municipio, al concentrar varios cargos estratégicos de forma simultánea.

Entre sus responsabilidades estaban:

Director General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales

Director General de Gestión Ejecutiva

Presidente del directorio de Segura EP

Presidente de Circular EP

Esta acumulación de funciones lo posicionaba como un actor clave en la administración municipal, especialmente en áreas relacionadas con servicios urbanos y gestión de residuos.

Municipio de Guayaquil: perfil de director

En la Contraloría General del Estado, EXPRESO constató las declaraciones juradas de Fernando Esteves Mosquera, quien registra funciones dentro del Municipio de Guayaquil desde 2023.

Entre los cargos que ha desempeñado constan:

Subdirector de Aseo Cantonal

Coordinador General 2

Este es otro de los movimientos administrativos que se producen en medio de una reconfiguración interna en el Municipio de Guayaquil, donde Tatiana Coronel ha asumido el mando como alcaldesa subrogante y se han registrado cambios en varias direcciones municipales y en las cabezas de empresas públicas.