Orense vs Barcelona SC EN VIVO: sigue el minuto a minuto del duelo por la LigaPro 2026

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto tienes que saber Barcelona SC necesita sumar para no alejarse del líder del torneo.





Orense buscará aprovechar la localía en el estadio 9 de Mayo.





El duelo cierra la jornada dominical de la fecha 11.

Barcelona SC vuelve a salir de casa para enfrentar un reto exigente en el estadio 9 de Mayo de Machala, cuando visite a Orense SC este domingo 26 de abril desde las 18:10, por la fecha 11 de la LigaPro 2026. El duelo cerrará la jornada dominical y podrá seguirse aquí con el minuto a minuto de todas las emociones.

En vivo Orense vs Barcelona SC

Los toreros llegan a este compromiso con 18 puntos en la tabla y con la presión de sumar fuera de casa para no perderle pisada al líder Independiente del Valle, que ya acumula 25 unidades y se mantiene firme en la cima del campeonato.

Para el equipo amarillo, cada partido comienza a tomar tintes decisivos si quiere mantenerse en la pelea directa por el primer lugar y evitar que la distancia se haga mayor.

El panorama para Orense SC es distinto, pero igual de exigente. El cuadro machaleño, que suma 12 puntos, necesita hacerse fuerte en su casa para mantenerse fuera de la zona de riesgo y consolidarse dentro del hexagonal que luchará por evitar el descenso a la Serie B en la temporada 2027. Aunque viene de una victoria que le dio un respiro, sabe que enfrentar a Barcelona SC representa una prueba de carácter ante su hinchada.

Alineaciones de Orense vs Barcelona SC

Se espera un partido intenso, con dos equipos obligados a sumar por distintos objetivos. Barcelona SC buscará imponer su jerarquía y experiencia, mientras que Orense SC intentará aprovechar su localía y el respaldo de su público para cerrar el domingo con un resultado positivo en Machala.