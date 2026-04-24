Crédito en Ecuador: ¿Por qué los ecuatorianos se están endeudando más en 2026?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El crédito se ha convertido en la principal herramienta financiera de los ecuatorianos en 2026, ya que la mayoría de transacciones se realizan con tarjetas de crédito.

Cada vez más personas utilizan el crédito no solo para consumir, sino también para emprender, invertir o sostener negocios.

El aumento del endeudamiento está ligado tanto a necesidades familiares (como gastos escolares) como a un contexto económico complejo.

En un contexto de alta dependencia del financiamiento, los ecuatorianos se están endeudando más en 2026 porque el crédito se volvió la principal herramienta para cubrir gastos cotidianos y financiar actividades productivas, según datos de la Superintendencia de Bancos.

El uso del crédito en el país alcanzó niveles récord: la entidad señala que febrero de este año el 91,6 % de las transacciones con tarjetas se realizó mediante crédito, mientras que el débito representó apenas el 7,9 %.

Esto significa que más de $ 539 millones se movieron con tarjetas de crédito en un solo mes, lo que evidencia que los hogares dependen cada vez más del financiamiento para cubrir gastos básicos como supermercados, salud, restaurantes y educación.

El crédito también se usa para emprender

El crédito ya no se usa únicamente para el consumo. Cada vez más ecuatorianos lo emplean para iniciar negocios, invertir o mantener sus actividades comerciales, transformándolo en una herramienta productiva. Según la Superintendencia de Bancos, esta tendencia surge de la necesidad de generar nuevas fuentes de ingreso frente a un mercado laboral que no ofrece suficientes oportunidades de empleo adecuado.

El aumento del endeudamiento ocurre mientras el país enfrenta tensiones fiscales y altos compromisos de deuda pública. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador deberá pagar más de $ 1.000 millones anuales al FMI desde 2026, además de enfrentar vencimientos de bonos externos que superan los $ 8.000 millones entre 2026 y 2029.

El crédito en abril

Un reciente estudio de Defensa Deudores Ecuador también revela que siete de cada 10 familias de las regiones Costa y Galápagos habían previsto endeudarse para este mes de abril, para cubrir los gastos que implica el regreso a clases, tales como matrículas, útiles y uniformes escolares.

Que los ecuatorianos cada vez recurren a las deudas para alcanzar a cubrir sus obligaciones, también lo confirman los datos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Según la entidad, entre enero y febrero de este año 2026, los préstamos quirografarios crecieron en un 12 % en relación con el mismo periodo del año pasado.

Entre los primeros dos meses del año, hubo 460.783 operaciones realizadas para adquirir quirografarios que sumaron $759,2 millones. Estos préstamos de consumo representaron en ese lapso el mayor volumen de colocación de los servicios de crédito que brinda a sus afiliados el Biess.