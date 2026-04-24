Riesgo país de Ecuador cae a 400 puntos: ¿Cómo beneficia a tu bolsillo?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El riesgo país cerró en 404 puntos el 22 de abril de 2026, un valor que no se veía desde 2014. Esto refleja una mayor confianza internacional en la capacidad del país para cumplir sus obligaciones financieras.

Cuando el riesgo país baja, el Estado puede endeudarse más barato, lo que disminuye la presión fiscal.

Factores como el desembolso del FMI, mejores proyecciones de crecimiento (2,5 % para 2026), precios altos del petróleo y el avance del programa económico han fortalecido la percepción positiva sobre la economía ecuatoriana.

El riesgo país de Ecuador se encuentra próximo a los 400 puntos, luego de cerrar el 22 de abril de 2026 en 404 unidades. Este sería el nivel más bajo registrado desde 2014, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador.

¿Qué es el riesgo país?

El riesgo país es un indicador que mide qué tan probable es que un país no cumpla con el pago de su deuda (o tenga problemas financieros). En otras palabras, refleja la confianza de los inversionistas en la economía de ese país, en este caso de Ecuador.

¿Cómo beneficia a tu bolsillo?

Cuando el riesgo país baja, el Estado puede endeudarse a tasas más bajas. Esto reduce la presión fiscal y abre espacio para que los bancos locales también ofrezcan tasas de interés más competitivas en créditos de consumo, hipotecas y préstamos para negocios. Una menor percepción de riesgo reduce el costo del dinero en toda la economía.

Más inversión y empleo

La caída del riesgo país coincide con señales de confianza internacional, como el reciente desembolso del FMI por $394 millones, que respalda la política económica del país.

Es decir, cuando hay más confianza, más empresas extranjeras se animan a invertir en Ecuador; las compañías locales pueden financiarse más barato y se generan más oportunidades laborales.

A la caída del riesgo país en Ecuador, se suma la mejora en las previsiones de crecimiento. Tanto el BCE como organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial proyectan que la economía ecuatoriana crecerá alrededor de 2,5 % en 2026, lo que refuerza las expectativas positivas.

En las últimas semanas, este comportamiento coincide con un entorno más favorable para Ecuador. Por un lado, los precios internacionales del petróleo se han mantenido elevados, lo que mejora las perspectivas fiscales y externas del país. Por otro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzó en la evaluación del programa económico vigente.