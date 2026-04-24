Dinero extra: Cómo usar tus fondos de reserva para un crédito

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Respaldo directo en el BIESS: Los fondos de reserva pueden usarse como garantía y ser ejecutados si no se paga el crédito.

Señal de estabilidad en la banca privada: No son garantía, pero reflejan buen historial laboral y financiero.

Uso responsable es clave: Deben destinarse a inversión o necesidades importantes, no a gastos de consumo.

Los fondos de reserva, uno de los beneficios laborales más importantes en Ecuador, pueden convertirse en una herramienta clave para acceder a crédito, especialmente en el sistema público. Sin embargo, su uso implica decisiones que pueden afectar la estabilidad económica del trabajador si no se manejan con criterio.

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El analista económico Jorge Calderón explica que estos fondos pueden ser utilizados como garantía directa para solicitar préstamos en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). En ese escenario, el dinero acumulado actúa como respaldo inmediato: si el usuario no cumple con el pago del crédito, la entidad puede tomar esos recursos para cubrir la deuda.

En contraste, en la banca privada el rol de los fondos de reserva es distinto. No funcionan como garantía directa, pero sí como un indicador de estabilidad financiera. El hecho de que una persona mantenga sus aportaciones y no retire estos valores refleja continuidad laboral y disciplina en el manejo de sus ingresos, lo que puede influir positivamente al momento de solicitar un crédito.

El fondo de reserva se puede acumular

Desde una perspectiva más técnica, el experto en finanzas Diego Cueva detalla que este beneficio se genera a partir del segundo año de trabajo en relación de dependencia y equivale a un salario básico adicional al año. El trabajador puede optar por acumularlo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o recibirlo mensualmente junto con su sueldo.

En cuanto a su uso, los fondos de reserva pueden convertirse en ahorro o en respaldo para créditos quirografarios. Sin embargo, al emplearlos como garantía, el trabajador compromete un ingreso adicional que podría servir como colchón financiero ante emergencias.

Cueva advierte que el crédito obtenido a partir de estos fondos debe destinarse a fines que generen valor, como el pago de otras deudas, inversión en educación o adquisición de activos. Usarlos para consumo cotidiano, en cambio, puede debilitar la liquidez del hogar y aumentar el riesgo financiero.

Además, existe una segunda forma de utilización: como fuente de pago en caso de incumplimiento. En el BIESS, esta ejecución es directa; mientras que en otras entidades financieras, los fondos deben retirarse previamente del IESS para poder ser utilizados.

Así, los fondos de reserva representan una doble cara: pueden facilitar el acceso al crédito, pero también implican un compromiso que, mal gestionado, puede afectar la seguridad económica del trabajador. Todo depende de que el recurso económico se uilice sabiamente.