Guía para tener un historial crediticio "limpio" en Ecuador

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber El historial no se borra, se construye: Cada crédito y cada pago influyen en una calificación dinámica que cambia con el tiempo.

La comunicación evita el deterioro: Ante problemas de pago, acudir a la entidad permite opciones y reduce el impacto negativo.

La recuperación es progresiva: Cumplir nuevamente con los pagos y usar herramientas como refinanciamiento o reestructuración mejora el score.

Mantener un buen historial crediticio no depende de fórmulas mágicas ni de atajos. Se trata, más bien, de un proceso que empieza desde la primera vez que una persona accede a un crédito, ya sea a través de una institución financiera o mediante una compra en una casa comercial. En ambos casos, el principio es el mismo: asumir un compromiso de pago a plazos y cumplirlo en los tiempos acordados. Así indicó a Diario EXPRESO David Castellanos, gerente de Data y Analítica de Equifax.

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Desde ese primer paso, el historial comienza a formarse. Cada cuota pagada a tiempo suma puntos a favor, mientras que los atrasos, especialmente si no se comunican, empiezan a afectar la calificación. Este registro no es estático, sino dinámico: evoluciona con el comportamiento financiero de la persona a lo largo del tiempo.

¿Qué significa ser deudor de buena fe?

Uno de los errores más comunes es dejar de pagar sin informar a la entidad. Cuando existen dificultades, como la pérdida de empleo o problemas económicos, lo recomendable es comunicarse con la institución. Esto permite que el deudor sea considerado de buena fe y pueda evitar un deterioro mayor en su historial. En cambio, la falta de comunicación y el incumplimiento prolongado generan una caída progresiva en el puntaje crediticio.

En ese contexto, es importante aclarar que no existe un mecanismo para “borrar” o “limpiar” el historial. No hay atajos ni intervenciones externas que eliminen los registros negativos de manera inmediata. Lo que sí existe es la posibilidad de recuperación, pero esta toma tiempo y disciplina, destacó Castellanos.

¿Cómo recuperar un buen score crédito?

La recuperación del score se da cuando la persona retoma el acceso al crédito y empieza a generar un comportamiento positivo: pagar puntualmente, cumplir acuerdos y mantener constancia. Con el tiempo, estos nuevos registros favorables van compensando los anteriores negativos, permitiendo una mejora gradual en la calificación, señaló Castellanos.

Para quienes enfrentan dificultades de pago, existen alternativas. Si el problema es temporal, se puede solicitar un refinanciamiento, que permite aplazar cuotas hacia el final del crédito y aliviar la carga en el corto plazo. Si la situación es más compleja y los ingresos ya no alcanzan, la opción es una reestructuración, que modifica las condiciones del préstamo, plazos y montos, para ajustarlos a la capacidad real de pago.

En ambos casos, el objetivo es el mismo: evitar la mora y preservar, en la medida de lo posible, el historial crediticio. Porque al final, más que “limpiarlo”, lo importante es construirlo y sostenerlo con responsabilidad financiera.