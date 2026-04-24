El FMI lanza advertencias clave sobre Ecuador tras la quinta revisión de programa financiero

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó los resultados de la quinta revisión del programa de financiamiento que tiene vigente con Ecuador, un informe clave que funciona como termómetro de la salud fiscal del país y define la continuidad del financiamiento internacional bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Ecuador mantiene un programa de financiamiento vigente con el FMI (aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025) por un total de >. Para medir su continuidad el organismo debe realizar revisiones constantes, esta última permitió que el pasado 23 de abril, se aprobara un nuevo desembolso de $394 millones para el país.

En el informe, el organismo expuso su agradecimiento con las autoridades ecuatorianas por el apoyo continuo del FMI a la agenda de reformas estructurales. La declaración explica que, aunque el país cumplió con las metas fiscales de finales de 2025 y enero de 2026, el país ha tomado acciones correctivas inmediatas.

No obstante, en este documento, el multilateral también señala que, aunque el programa sigue en marcha y se han cumplido la mayoría de objetivos, continúan habiendo retos fiscales y un entorno de riesgos que mantiene en alerta a los mercados.

Incumplimiento fiscal en 2025: la principal advertencia del FMI

El organismo señala que Ecuador no logró cumplir las metas fiscales a finales de 2025 ni los objetivos previstos para enero de 2026, debido a menores ingresos petroleros, mayor gasto tributario y costos de compensación por la reforma a los subsidios al diésel.

El FMI reconoce que el Gobierno ya aplicó medidas correctivas para retomar la consolidación fiscal, pero indica que la disciplina fiscal seguirá siendo el eslabón más débil del programa.

Petróleo en riesgo: menos inversión, menos ingresos

Otro punto de alerta es la producción petrolera. El FMI advierte que, sin inversiones urgentes, la extracción de crudo del país podría caer, afectando de forma directa las finanzas públicas.

Esto es especialmente sensible para Ecuador, donde el petróleo sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos fiscales y de divisas.

En este punto también anota factores externos como la guerra contra Irán, las posibles restricciones de financiamiento y mercados. Según el FMI, un conflicto prolongado en Oriente Medio podría elevar el precio del petróleo, que si bien podría generar un beneficio fiscal parcial (a raíz de mejores ingresos petroleros), podría endurecer las condiciones financieras internacionales y encarecer el acceso a financiamiento para economías emergentes como Ecuador.

Tensiones con Colombia: impacto en comercio y energía

Las relaciones con Colombia también aparecen como un nuevo factor de riesgo. Las fricciones en materia de seguridad entre Ecuador y este país, reconoce el organismo, han derivado en aranceles y represalias comerciales desde inicios de 2026, lo que podría seguir impactando el comercio comercio bilateral, afectar el suministro energético y generar presión adicional sobre la balanza externa.

Sistema financiero: estabilidad bancaria, pero alertas en cooperativas

El FMI anota también ciertas vulnerabilidades en el sector cooperativo del país. Entre los problemas detectados y que hay que subsanar están:

Baja calidad de activos

Capital limitado

Rentabilidad débil o negativa

Reformas fiscales: más impuestos efectivos y menos beneficios tributarios

Para sostener el programa y garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico del país, el FMI respalda un paquete de reformas orientadas a mejorar la recaudación y reducir distorsiones.

Las medidas, dijo, apuntan a generar alrededor del 1,3% del PIB entre 2026 y 2027, e incluirán:

Delimitar el alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA (algunos de los cuales no estaban siendo gravados), incluyendo sobre todo a aquellos consumidos principalmente por hogares de altos ingresos.

Mayor control a devoluciones de IVA

Refuerzo de anticipos y retenciones del impuesto a la renta