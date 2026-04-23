Riesgo país de Ecuador roza los 400 puntos: ¿qué significa esta caída?

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El indicador cayó a 404 puntos, un nivel menor frente a los 405 del día anterior. Pero también es la cifra más baja desde 2014.



El 5 de octubre de 2014, el riesgo país se ubicó en 396 unidades, de acuerdo con datos históricos del BCE.

Desde el pico de 506 puntos en marzo, el riesgo país mantiene una tendencia descendente.

El riesgo país de Ecuador está cerca de alcanzar los 400 puntos tras cerrar la jornada de este 22 de abril de 2026 en 404 unidades, un punto menos frente a los 405 registrados el día anterior, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Pero, además, se trata del registro más bajo desde 2014.

Entonces, el 5 de octubre de 2014, el riesgo país se ubicó en 396 unidades, de acuerdo con datos históricos del BCE.

Con este resultado, el indicador mantiene su tendencia a la baja tras el repunte registrado a finales de marzo, cuando alcanzó los 506 puntos en medio de un contexto de alta volatilidad producto del conflicto en Irán, crisis arancelaria entre Ecuador y Colombia, alza en el precio del petróleo en el mercado internacional y otros. Desde entonces, ha mostrado una reducción sostenida.

¿Qué mide el riesgo país?

El riesgo país es un indicador que mide la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad de pago de un país. En ese sentido, una caída refleja una menor probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones y una mejora en la confianza de los inversionistas.

En las últimas semanas, este comportamiento coincide con un entorno más favorable para Ecuador. Por un lado, los precios internacionales del petróleo se han mantenido elevados, lo que mejora las perspectivas fiscales y externas del país. Por otro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzó en la evaluación del programa económico vigente.

De hecho, este 22 de abril el Directorio del FMI aprobó la quinta revisión del acuerdo con Ecuador, lo que permite un desembolso inmediato de alrededor de $394 millones, que representa para los mercados una señal de respaldo a la política económica del país.

A esto se suma la mejora en las previsiones de crecimiento. Tanto el BCE como organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial proyectan que la economía ecuatoriana crecerá alrededor de 2,5 % en 2026, lo que refuerza las expectativas positivas.

Señales para el financiamiento

La reducción del riesgo país tiene efectos directos sobre el costo de financiamiento del Estado y del sector privado.

Un nivel más bajo del indicador permite acceder a crédito externo en mejores condiciones, con tasas de interés más bajas y mayor apetito de inversionistas.