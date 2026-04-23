Crisis de diésel: por qué escasea en gasolineras de Ecuador

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las refinerías del país operaron al 43,55 % de su capacidad, con Esmeraldas afectada por incendios y Shushufindi en mantenimiento.



La producción de diésel en Esmeraldas cayó de 47.433 a 10.454 barriles diarios.



Ecuador depende en 80 % de importaciones de diésel, mientras este producto tiene alta demanda y uso prioritario en sectores clave.

La venta irregular de diésel prémium reportada este 22 de abril de 2026 en ciudades como Quito, Guayaquil y en la provincia de Manabí coincide con una caída en la producción de combustibles en Ecuador, por problemas operativos en las refinerías y mantenimientos programados, según información disponible de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

De acuerdo con el Informe de Operación de Centros de Refinación del 22 de abril de 2026, elaborado por la ARCH, al que accedió Diario EXPRESO las refinerías Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi operaron al 43,55 % de su capacidad el 21 de abril, pese a tener una capacidad instalada de hasta 175.000 barriles diarios.

Esta realidad la sienten usuarios como Jordan Velásquez, conductor, que recorrió este 22 de abril al menos ocho estaciones de tres marcas para poder cargar diésel en su vehículo. “Nadie explica qué pasa”.

Al igual que Velásquez, otros usuarios acudieron a varias gasolineras hasta encontrar este producto.

Diario EXPRESO consultó a la empresa pública Petroecuador por qué la oferta de diésel es limitada en ciertas ciudades y está a la espera de su respuesta.

La situación de las refinerías en Ecuador

El informe de la ARCH, sin embargo, detalla que la Refinería Esmeraldas, el principal complejo refinador del país, trabajó al 39,57 % de su capacidad, mientras que La Libertad operó al 91,08 %.

Mientras tanto, de Shushufindi no había información disponible de su operación durante el 21 de abril. Aunque, el mismo reporte de la ARCH señalaba que la Unidad 2 de esta planta está “fuera de operación por mantenimiento programada” desde el 20 de abril.

Esta menor capacidad para procesar crudo y transformarlo en gasolinas, diésel, GLP o gas doméstico, Jet Fuel y otros responde a que la Refinería Esmeraldas sufrió dos incendios en lo que va de 2026. El último ocurrido el 1 de marzo pasado obligó a suspender su operación y, días después, retomarlas de forma progresiva, refiere Oswaldo Erazo, analista petrolero.

La producción de diésel bajó en Esmeraldas

En el caso, de Esmeraldas al operar a una capacidad menor, a la que establece su diseño, la producción de combustibles bajó de manera significativa.

En el caso del diésel prémium, pasó de una producción pico de este derivado de 47.433 barriles el 23 de enero de 2026 a 10.454 barriles el 21 de abril pasado, detallan las cifras de la ARCH.

Es decir, se trata de la casi la cuarta parte de lo que producía antes del primer incendio de este año (30 de enero de 2026). “Esta diferencia puede explicar por qué existe un despacho irregular de diésel desde la semana anterior”, refiere Erazo.

Pero también se debe considerar que el diésel se emplea en el sector eléctrico, que tiene prioridad, según conoció Diario EXPRESO. Además, del industrial, petrolero y otros.

Producción de diésel en otras refinerías

Aparte de la producción de Esmeraldas, el 21 de abril se contó con 7.157 barriles de diésel de La Libertad, que es una cifra cercana a su aporte regular (hasta 8.200 barriles).

Y Shushufindi no produjo diésel el 21 de abril, cuando en días anteriores bordeaba hasta los 7.000 barriles diarios.

A la menor producción de este producto, se suma que Ecuador depende también en 80 % de las importaciones de este derivado para cubrir la demanda nacional. “Petroecuador es responsable del abastecimiento de combustibles para todos los segmentos en Ecuador”, precisa el analista.

La demanda de diésel es alta

El diésel prémium -una mezcla de producción nacional e importaciones- es el producto que más se consume en el sector automotor. Es utilizado para transporte de carga, buses de transporte público, furgonetas escolares, turísticas, institucionales, ciertos modelos de camionetas y vehículos livianos.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) precisa que el diésel prémium representa el 51 % del consumo de combustibles en el sector automotor. El resto es gasolinas extra, ecopaís, súper y GLP Taxis.

Además, el analista petrolero señala que el diésel se mantiene entre los productos más caros en el mercado internacional, impulsado por la guerra en Irán. En las últimas semanas, su precio llegó hasta $200 por barril.

En Ecuador, en cambio, el galón se vende en $2,96, un valor que no refleja su costo real, ya que el Estado mantiene un subsidio de $1,60 por galón hasta el 11 de mayo de 2026.