Diésel en Ecuador se vende de forma irregular: ¿por qué bajó la oferta?

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La producción de diésel en Ecuador cayó con fuerza por la baja operación de refinerías, especialmente Esmeraldas, que trabaja al 39,57 %.



Shushufindi no produjo diésel el 21 de abril y su Unidad 2 está en mantenimiento, lo que reduce aún más la oferta.



Ecuador depende en un 80 % de importaciones de diésel. Este combustible también es utilizado en el sector eléctrico.

Las alertas de usuarios sobre la escasez de diésel prémium en ciudades como Quito, Guayaquil y en la provincia de Manabí genera preocupación. Este derivado es el que mayor demanda tiene en Ecuador debido a que es utilizado en buses de transporte público, furgonetas escolares o institucionales, transporte de carga y ciertos modelos de camionetas y vehículos livianos. Sin embargo, este 22 de abril de 2022 su venta es irregular.

Para conocer el estado de la producción de este derivado, Diario EXPRESO accedió al Informe de Operación de Centros de Refinación del 22 de abril de 2026, que elabora la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

La situación en las refinerías de Ecuador

En este insumo se advierte que la producción de derivados en los centros de refinación de Ecuador se contrajo. Así, de acuerdo a las cifras del 21 de abril de 2026 expuestas por la ARCH:

La Refinería Esmeraldas, el principal complejo refinador del país, que puede procesar hasta 110.000 barriles de crudo al día operó al 39,57 % de su capacidad.

La Refinería La Libertad, que tiene una capacidad para procesar hasta 45.000 barriles de crudo, trabajó al 91,08 %.

Mientras tanto, de Shushufindi, que procesa hasta 20.000 barriles diarios, no existe información disponible de su operación durante el 21 de abril.

Sin embargo, el mismo reporte de la ARCH detalla que la Unidad 2 de esta planta industrial (Shushufindi) está “fuera de operación por mantenimiento programada” desde el 20 de abril.

Así, en total los complejos refinadores de Ecuador -que pueden procesar hasta 175.000 barriles de crudo al día para transformarlos en combustibles- trabajan al 43,55 % de su capacidad.

¿Por qué bajó la capacidad de refinación de petróleo en Ecuador?

Esta menor capacidad para procesar crudo y transformarlo en derivados: gasolinas, diésel, GLP o gas doméstico, Jet Fuel y otros responde a que la Refinería Esmeraldas sufrió dos incendios en lo que va de 2026. El último ocurrido el 1 de marzo pasado obligó a suspender su operación y retomar las actividades de manera progresiva, refiere Oswaldo Erazo, analista petrolero.

En el caso, de Esmeraldas al operar a una capacidad menor, a la que establece su diseño, la producción de combustibles bajó de manera significativa.

En el caso del diésel, pasó de una producción pico de este derivado de 47.433 barriles el 23 de enero de 2026 a 10.454 barriles el 21 de abril pasado, detallan las cifras de la ARCH.

Es decir, se trata de la casi la cuarta parte de lo que producía antes del primer incendio de este año (30 de enero de 2026). “Esta diferencia puede explicar por qué existe un despacho irregular de diésel desde la semana anterior”, refiere Erazo.

Pero también se debe considerar que el diésel se emplea en el sector eléctrico, que tiene prioridad, según conoció Diario EXPRESO. Además, del industrial, petrolero y otros.

La producción de diésel en La Libertad y Shushufindi

Aparte de la producción de Esmeraldas el 21 de abril se contó con:

7.157 barriles de diésel de La Libertad, que es una cifra cercana a su aporte regular (hasta 8.200 barriles).

Mientras tanto, Shushufindi no produjo diésel el día 21 de abril, cuando en días anteriores bordeaba hasta los 7.000 barriles diarios.

A la menor producción de este producto, se suma que Ecuador depende también en 80 % de las importaciones de este derivado para cubrir la demanda nacional. “Petroecuador es responsable del abastecimiento de combustibles para todos los segmentos en Ecuador”, precisa el analista.

EXPRESO consultó a la petrolera estatal por qué la oferta de diésel es limitada en ciertas ciudades y está a la espera de su respuesta.

¿Por qué es importante contar diésel en Ecuador?

El diésel es el producto que más se consume en el sector automotor. Es utilizado para transporte de carga, buses de transporte público, furgonetas escolares, turísticas, institucionales, ciertos modelos de camionetas e incluso de vehículos livianos.

De acuerdo con información de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), el consumo de este derivado representa el 51 % de todos los combustibles que se emplean en el sector automotor. El resto usan gasolinas extra, ecopaís, súper y GLP Taxis.

Además, el analista petrolero recuerda que este producto es por ahora uno los más costosos en el mercado internacional debido a la guerra en Irán. En las últimas semanas llegó hasta $ 200 el barril.

En Ecuador su galón se comercializa en $2.96, aunque no se trata de su precio real porque el gobierno otorga una subvención de $1,60 por galón hasta el 11 de mayor de 2026.