Guayaquil City vs Técnico Universitario hoy EN VIVO, sigue el duelo del equipo de Damián Díaz

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Este debes de saber Guayaquil City llega con tres victorias seguidas y confianza en alza.





Técnico Universitario acumula tres derrotas consecutivas y presión en la tabla.





Damián Díaz es el cerebro del juego ofensivo del City.

Guayaquil City, de la mano del talentoso Damián Díaz, juega este domingo 26 de abril, desde las 15:30, ante Técnico Universitario en el estadio Estadio Christian Benítez Betancourt, en un duelo que podrán seguir con el minuto a minuto y que promete emociones por las realidades opuestas que viven ambos equipos.

EN VIVO Guayaquil City vs Técnico Universitario

El encuentro es válido por la fecha 11 de la LigaPro Serie A y presenta a un Guayaquil City en franco ascenso. El cuadro ciudadano llega motivado tras sumar los últimos nueve puntos en disputa, producto de tres victorias consecutivas que le permitieron salir de los últimos lugares de la tabla y recuperar confianza en su juego.

Gran parte de esta recuperación pasa por el liderazgo y la experiencia de Damián Díaz, quien se ha convertido en el conductor del equipo y en la referencia ofensiva que impulsa el buen momento del City, que ahora busca mantener su racha positiva jugando en casa.

Alineaciones de Guayaquil City y Técnico U.

En la otra vereda, Técnico Universitario atraviesa un momento complicado. El equipo ambateño llega golpeado luego de perder sus tres últimos compromisos, resultados que lo han llevado a ubicarse en la zona comprometida de la tabla, entre los clubes que hoy estarían disputando el hexagonal por la permanencia y evitar el descenso a la Serie B en la temporada 2027.

Así, el partido de esta tarde se presenta como una oportunidad ideal para que Guayaquil City consolide su recuperación y para que Técnico Universitario intente reaccionar antes de que la presión en la tabla se vuelva aún más pesada. Un choque de necesidades y estados anímicos distintos que promete ser intenso desde el primer minuto.