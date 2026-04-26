Récord mundial en maratón de Londres: Sawe, el primer hombre que bajó las dos horas de tiempo

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

El keniano Sabastian Sawe logró un récord mundial en el maratón de Londres este domingo 26 de abril al imponerse con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, convirtiéndose en el primero en bajar de las dos horas en una competencia oficial.

Sawe superó la marca anterior de su compatriota Kelvin Kiptum, quien había registrado 2:00:35 el 8 de octubre de 2023 en Chicago, Estados Unidos.

El podio lo completaron el etíope Yomif Kejelcha, con 1:59:41, y el ugandés Jacob Kiplimo, con 2:00:28, en una de las carreras más competitivas de los últimos años.

“Es un día histórico para mí y el resultado de meses de trabajo”, declaró Sawe a la BBC tras su victoria, visiblemente emocionado por su hazaña.

La estrategia de Sabastian Sawe

La competencia se mantuvo muy reñida hasta el kilómetro 30, cuando Sawe y Kejelcha lograron despegarse del resto del grupo, incluyendo al campeón olímpico Tamirat Tola y otros favoritos.

El ritmo de carrera aumentó de forma decisiva en los últimos kilómetros, cuando ambos atletas luchaban por la victoria y por romper la histórica barrera de las dos horas en una maratón oficial.

Sawe coronado como campeón de Londres y recordista mundial, junto a Tigst AssefaEFE

A falta de un kilómetro, Sawe lanzó un ataque definitivo que dejó atrás a Kejelcha, asegurando no solo el triunfo, sino también un registro sin precedentes en la historia del atletismo.

Kejelcha, por su parte, logró el récord nacional de Etiopía y el mejor debut en maratón registrado hasta ahora, mientras que Kiplimo firmó el mejor tiempo histórico para Uganda.

El comentarista de la BBC y ex campeón mundial Steve Cram elogió la prueba, destacando que “esta carrera entra directamente en los libros de historia del deporte”.