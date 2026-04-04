Liga de Quito vs. Barcelona SC, el partido más importante de Ecuador

El juego entre albos y toreros es el de mayor peso en el país, por historia, presente competitivo y proyección internacional

La víspera de cada partido entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona pone a funcionar la maquinaria periodística a pleno. “¿Es o no clásico?” es la pregunta que se repite entre los propios comunicadores y que llega a los aficionados.

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El debate, a estas alturas, suena repetitivo y la respuesta depende más de afectos y desafectos de los consultados que de hechos objetivos. Y esos hechos dictan que, al día de hoy, Liga y Barcelona protagonizan el partido más importante del país y, en ese caso, no importa si es clásico o no.

El choque entre albos y toreros tiene en estos tiempos una prioridad superior a la del Clásico del Astillero, partido devaluado por la intrascendencia de Emelec en las últimas temporadas.

A Liga - Barcelona no le falta historia. Han definido títulos, jugado Copa Libertadores y Sudamericana, y la confrontación tiene hitos importantes como el de la última fecha de 1990, cuando Liga derrota 3-1 a Barcelona en el Atahualpa y corona así un título que no estaba en los cálculos y que redefinió la historia moderna de la U, tras quince temporadas sin conquistas.

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Está también escrita la memorable jornada del 2002, aquella que tuvo a Byron Moreno como protagonista, cuando agregar 20 minutos a un partido era algo desconocido. Ni hablar del invicto azucena de más de 25 años en Ponciano y cómo Barcelona rompió este tabú de la forma más espectacular y memorable: ganando un título.

Las ambiciones internacionales, si bien favorecen a Liga por sus cinco coronas continentales, también ponen frente a frente a las dos instituciones del país más reconocidas afuera.

En fin, aquel que crea que este partido es clásico tendrá estas y otras razones para argumentar. Una confrontación que represente al fútbol ecuatoriano no puede prescindir de los equipos de los dos polos principales -Quito y Guayaquil- para ser considerada como tal. Finalmente, ambos equipos tienen a su favor las aficiones mayoritarias en sus respectivas ciudades y regiones.

¿Clásico? Las etiquetas son lo de menos. En esta época del fútbol ecuatoriano, acaso la más importante por la repercusión de sus jugadores y la participación internacional de clubes y Selección, Liga - Barcelona es su partido insignia.

César Farías: jugada exitosa

César Farías va plasmando su idea de juego en Barcelona SC. KARINA DEFAS / EXTRA

El feriado de Viernes Santo no impidió casa llena en el Rodrigo Paz. Solo público local, como corresponde cuando se aplica el sentido común.

Sin embargo, los violentos no conocen límites y se registraron incidentes que dejan muy mal parado el control que debería hacerse hacia las barras bravas, cuya sed de relajo frena la presencia de las familias y de aquellos hinchas que no quieren pagar para poner en riesgo su integridad.

Barcelona preparó el partido con una minipretemporada en Quito que, a la luz de su influencia en el resultado, significó una movida exitosa y que ratifica a César Farías como un técnico que calza como guante en el Barcelona de hoy.

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El cuadro popular cuenta con un mediocampo absolutamente funcional al estilo pragmático y sin lujos que el venezolano propone. El otrora cuestionado Jhonny Quiñónez, junto a Milton Céliz y Matías Lugo, sostienen perfectamente desde sus posiciones el orden defensivo, que ubica cinco elementos a la retaguardia para contener al rival.

El éxito de Barcelona en el medio sector contrastó con la oferta de Tiago Nunes. Volvió Fernando Cornejo, pero no para trabajar junto al peruano Jesús Pretell, sino con Kevin Minda.

Liga planteó, por primera vez en el año, un bloque posterior con cuatro jugadores, pero ni eso influyó en un mejor desempeño de Ricardo Adé, otrora columna de Liga, hoy minimizado. Deyverson busca, pelea y no rehúye al protagonismo, pero sin la compañía adecuada es esfuerzo perdido.

El 2-0 fue justo y se escribió en la línea de lo que puede ofrecer Barcelona para chocar con rivales de igual o mayor estatura. ¿Alcanzará para la Copa Libertadores, en un grupo complicado? Sí, por ahora, pero una mejor respuesta dejará el partido con Cruzeiro.

Mientras, Liga naufraga en las excusas de su técnico, los cambios de planteo sorprendentes y una pregunta capital a esta hora: ¿qué pasa con Michael Estrada? ¿Es lesión lo suyo o qué?

Un modelo que no arranca

El partido fue producido de forma directa por LigaPro. KARINA DEFAS / EXTRA

Por fuera de la cancha, este cotejo evidenció, una vez más, que las aspiraciones de LigaPro de convertirse en actor mediático y proveedor de contenido chocan con sus reales posibilidades.

Problemas internos de su asociada, que ha venido mostrando fragilidad para desempeñar su trabajo de producción desde el inicio del torneo, le impidieron levantar la señal de tan importante partido y, al apuro, hubo que hallar otra empresa que preste el servicio.

¿Se sostiene este modelo de gestión del espectáculo televisivo, tal como viene desempeñándose? El consumidor del fútbol, que paga por el servicio y al que nadie le está haciendo un favor, está en el derecho de cuestionar el costo-beneficio del producto que recibe en sus pantallas.

Dentro de esta oferta supuestamente creativa y revolucionaria, al menos en Barcelona se dieron cuenta de que esas “entrevistas” (sí, entre comillas) de medio tiempo son un adefesio al que no vale exponerse. El espectáculo de verdad va por otros caminos.

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