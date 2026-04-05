Duelos de infarto en Wembley: Definidas las semifinales de la FA Cup 2026

Chelsea, Leeds United, Manchester City y Southampton se jugarán la vida para alcanzar la gloria en el torneo inglés

El mítico césped de Wembley ya conoce a sus próximos gladiadores. Tras una jornada de cuartos de final cargada de sorpresas y goleadas, la FA Cup ha definido sus llaves de semifinales.

Los emparejamientos quedaron definidos de la siguiente manera: Manchester City se verá las caras ante Southampton, mientras que Chelsea buscará imponer su jerarquía frente a la revelación del torneo, Leeds United.

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Una aplanadora llamada Manchester City

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega con el cartel de favorito absoluto tras haber humillado al Liverpool con un contundente 4-0. Los 'Citizens' no tuvieron piedad y demostraron que quieren llevarse todos los trofeos a sus vitrinas esta temporada. Sin embargo, no la tendrán fácil, pues el Southampton llega con la moral por las nubes después de dar el "campanazo" eliminando al Arsenal con un ajustado 2-1.

Manchester City es el favorito a ganar la FA Cup 2026. EFE

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El Chelsea y su sed de gloria

Por otro lado, los 'Blues' sellaron su clasificación con un 7-0 fulminante sobre el Port Vale. Su rival será el Leeds United, el equipo del "milagro", que consiguió su boleto tras una dramática tanda de penaltis frente al West Ham United. La garra del Leeds será puesta a prueba ante la billetera y el talento del equipo de Stamford Bridge.

Coordenadas de los encuentros

La Federación Inglesa confirmó que los partidos se jugarán a muerte súbita (partido único) en la capital inglesa. Aquí te dejamos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de la acción:

Partidos: Manchester City vs. Southampton / Chelsea vs. Leeds United

Fechas: Sábado 25 y domingo 26 de abril.

Escenario: Estadio de Wembley, Londres.

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