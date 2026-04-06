César Farías con Barcelona SC en Libertadores: "No importan los millones de dólares"

El técnico venezolano dejó atrás la victoria ante Liga de Quito y enfocó toda la atención en el duelo internacional

El mensaje es claro y directo. El entrenador de Barcelona SC, César Farías, pidió confianza total a la hinchada amarilla antes del esperado debut ante Cruzeiro, este martes 7 de abril de 2026, en el estadio Monumental de Guayaquil, por el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

"Le pedimos a la gente que crea en nosotros, que crea en este equipo. Nosotros vamos a dejarlo todo en la cancha", expresó el estratega venezolano, consciente de la expectativa que existe entre los aficionados toreros tras la reciente victoria ante Liga de Quito por 2-0 en el campeonato nacional.

Así llegan Barcelona SC y Cruzeiro

La idea de C´ésar Farías en Barcelona SC

¿Cuándo juega Barcelona SC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores? Leer más

Sin embargo, Farías dejó en claro que el triunfo ante los albos ya quedó en el pasado y que toda la concentración del plantel está puesta en el duelo internacional. "Ya no hablemos del partido de Liga, ya hay que hablar de Cruzeiro. Si seguimos pensando en algo que ya pasó, no nos hará bien", manifestó el director técnico del Ídolo, quien busca mantener a su equipo enfocado en los retos que vienen.

La fe de Farías en sus dirigidos

El compromiso ante el conjunto brasileño marcará el inicio de la fase de grupos para Barcelona SC, que logró su clasificación tras superar con autoridad las fases previas del torneo, donde dejó en el camino a Argentino Juniors y Botafogo, rivales de gran tradición en el fútbol sudamericano.

Barcelona SC se prepara para recibir a Cruzeiro en la Copa Libertadores 2026. FREDDY RODRÍGUEZ

Sobre el rendimiento del equipo, Farías se mostró optimista por la evolución que ha tenido el plantel en las últimas semanas. "Sabía que este equipo llegaría a fase de grupos jugando mejor, con mejor rendimiento. Este equipo está sacando ceros en su arco, hay un equipo sólido y hemos ganado partidos de visitante. Cuando ganamos, todos somos Barcelona SC. Cuando se pierde, también debemos ser todos", reflexionó.

RELACIONADAS Barcelona SC confirma su evolución con César Farías tras vencer a Liga de Quito

El técnico también hizo un llamado especial a la afición para que respalde al equipo durante el partido ante Cruzeiro. "Deben apoyarnos pase lo que pase. Yo le pido a la gente que crea en el partido, no que nos llene de dudas, y ustedes, los medios, son los que llevan la información a la hinchada", expresó.

Los millones de Cruzeiro no asustan

Finalmente, Farías se refirió al poderío económico del rival brasileño, cuya plantilla bordea los 200 millones de dólares, pero aseguró que ese factor no será determinante en la cancha. "No importan los millones de dólares que tenga al frente como rival, este equipo puede ir con convencimiento, sin fanfarronear. La calle se la gana con la preparación y el convencimiento. Queremos generar ese ambiente con la gente, que su aliento sea mágico y que nos permita ayudar a conquistar los tres puntos", concluyó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!