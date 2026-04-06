¿Cuándo juega Barcelona SC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores?

El Ídolo recibe en el estadio Monumental a los brasileños, en la primera fecha de la fase de grupos del torneo continental

Barcelona Sporting Club inicia su travesía en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con un desafío de alto calibre frente a Cruzeiro, en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo D. El compromiso está pactado para este martes 7 de abril a partir de las 19:00, hora de Ecuador.

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El Ídolo, en donde además comparte la zona con rivales de peso como Boca Juniors de Argentina y Universidad Católica de Chile, llega a este estreno internacional con un notable envión anímico tras imponerse con autoridad por 2-0 ante Liga de Quito en la reciente jornada de la LigaPro, un resultado que consolida su funcionamiento colectivo antes de recibir al cuadro de Belo Horizonte.

Si bien será el primer duelo en esta etapa, los dirigidos por el venezolano César Farías afrontarán su tercer duelo copero. Previamente tuvo que superar las pruebas ante Argentinos Juniors y Botafogo.

Barcelona SC llega al duelo de Copa Libertadores tras vencer 2-0 a Liga de Quito. KARINA DEFAS / EXTRA

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El panorama para el equipo brasileño es opuesto, ya que atraviesa una crisis de resultados en el inicio del Brasileirao que lo mantiene en la parte baja de la clasificación. Con apenas una victoria en nueve presentaciones, cuatro empates y cuatro derrotas, el cuadro de la Raposa se ubica en el puesto 18 de la tabla, una situación que añade presión a su debut continental.

Pese al presente de su rival, la dirigencia y el cuerpo técnico del conjunto guayaquileño, mantienen la cautela para asegurar los tres puntos en casa, entendiendo la importancia de comenzar con pie derecho en un grupo sumamente competitivo donde la regularidad será la clave para acceder a los octavos de final del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Hora y canales dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Cruzeiro

El compromiso entre Barcelona y Cruzeiro, a disputarse en el estadio Monumental, podrá ser disfrutado por todos los hinchas de ambos clubes en las señales de ESPN 2 y su plataforma en Disney+ Premium.

Precios para el partido Barcelona vs Cruzeiro

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