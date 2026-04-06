Real Madrid vs Bayern Múnich: Día, hora y alineaciones posibles | Champions League

Los españoles buscan hacerse fuertes en casa y seguir firmes en la Liga de Campeones ante los alemanes que llegan sólidos

Real Madrid recibe a Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de Champions League.

El Santiago Bernabéu se viste de gala este martes 7 de abril para recibir el enfrentamiento más repetido y electrizante del continente: Real Madrid vs. Bayern Munich. Por los cuartos de final (partido de ida) de la UEFA Champions League, dos potencias con realidades opuestas miden sus fuerzas en una serie que promete paralizar al mundo del fútbol.

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Para el Real Madrid, esta fase no es solo un reto deportivo, sino una necesidad institucional. Tras un año convulso que incluyó la salida de Xabi Alonso y el ascenso de Álvaro Arbeloa al banquillo, el equipo no ha logrado la regularidad deseada.

Con LaLiga prácticamente sentenciada a favor de sus rivales y el duro golpe de la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, la "16ª" se presenta como el único bálsamo posible. Arbeloa busca dar un golpe de autoridad, confiando en el peso de la camiseta y en figuras clave como el colombiano Luis Díaz, quien apunta a ser titular para desequilibrar la defensa teutona.

Bayern Múnich visita a Real Madrid en la ida de los cuartos de final de Champions League. CORTESIA

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El conjunto bávaro llega a la capital española en un estado de gracia envidiable. Bajo la dirección de Vincent Kompany, domina con puño de hierro la Bundesliga y se mantiene firme en las semifinales de la Copa de Alemania. El objetivo es claro: conquistar la Liga de Campeones para sellar un triplete histórico.

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Sin embargo, no todo es tranquilidad en el campamento alemán. La gran incógnita gira en torno a su máxima figura, Harry Kane. El delantero inglés arrastra una dolencia en el tobillo desde la fecha FIFA y, aunque fue preservado en la agónica victoria 3-2 ante el Friburgo (con gol de la joven promesa Lennart Karl), su titularidad sigue en duda.

Alineaciones posibles: Real Madrid vs Bayern Múnich

Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiguer, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler; Vinícius, Mbappé.

Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Díaz; Jackson.

Real Madrid vs Bayern Múnich: Hora y dónde ver EN VIVO

El historial de 50 años entre ambos clubes suma un nuevo capítulo este martes 7 de abril donde la jerarquía del Madrid chocará contra el presente arrollador del Bayern. Podrá verse desde las 14:00 (hora de Ecuador) en las señales de ESPN y la plataforma digital de Disney+ Premium.

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