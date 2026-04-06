Familiares y amigos realizan emotiva despedida al pionero del ecuavóley

Las cenizas de Jorge Carrera ahora reposan en la cancha que ayudó a construir, lugar que marcó su vida y legado deportivo.

Como parte de los homenajes se llevó a cabo la primera edición de la Copa Jorge Arturo Carrera, que se realizará cada año para recordar al pionero del ecuavóley.

Con lo que más le gustaba, el ecuavóley, término que creó, Jorge Arturo Carrera fue objeto de un homenaje póstumo por parte de familiares, amigos y glorias del tradicional deporte ecuatoriano.

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La cancha que junto a vecinos de las calles Antonio Jaramillo y Sargento Rafael Grau (sur de Quito) ayudó a edificar, fue el escenario para recordar el legado de don Carrerita.

“Aquí en este mismo sitio donde estamos ahora, que era de tierra y no tenía cerramiento, logramos construir esta cancha. Un lugar en el que Jorge se inspiró para aportar en la masificación del ecuavóley”, contó Gustavo Endara.

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El jugador y amigo de Carrera invitó a observar la infinidad de fotos y recortes de periódicos que había recopilado de uno de los pioneros del ecuavóley a lo largo de más de 70 años dedicado a su pasión.

Al tiempo que añadió que “a Jorge lo conocí, entre otras cosas, jugando el torneo que él organizaba en Santo Domingo, que se llamaba La Red de Oro Zaracay, donde fuimos algunas veces campeones”.

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Una de las características de esta disciplina es que crea amistades, y fue así que Felipe Quintana conoció a Carrera. “Soy de Latacunga y en uno de los tantos viajes que hizo por el país, me hice amigo de Carrerita”, rememoró.

Agregó que “si no es por Jorge, la gente no sabría las normas de este deporte y fue él quien le puso el nombre. Así como fue el promotor de muchos torneos a nivel nacional”.

Quintana destacó que vino a “Chimbacalle (sur de Quito), que es la cuna del ecuavóley, a perfeccionar mi juego y ahí me encontré con otros grandes jugadores con los que siempre fuimos campeones”.

Don Carrerita también era voleibolista y ganó partidos a rivales que “llevaban bandas de pueblo para celebrar la victoria de manera anticipada y se quedaban bailando con mi papaíto luego de que los derrotara”, resaltó su hijo Jonnathan.

En la esquina de la cancha se develó una placa en honor a Carrera. Matthew Herrera / Expreso

HOMENAJE CON UN PARTIDO

Tras los discursos homenajeando a don Carrerita por parte de sus hijos Viviana, Patricio, Jonnathan y Adrián, se jugó un partido entre las Leyendas de Oro del Ecuavóley y el Club de Ecuavóley del Pintado.

Más allá del resultado, el objetivo era “institucionalizar la Copa Jorge Arturo Carrera y hacerla año a año, con la entrega de la respectiva copa”, enfatizó Jonnathan Carrera.

La última voluntad de don Carrerita, fallecido el pasado 26 de marzo, fue que sus cenizas sean dejadas en un costado de la cancha que ayudó a construir en el sector del Pintado.

Así lo recordó su esposa, Mariana de Carrera. “La noche anterior, mientras conversábamos, me dijo que quería descansar en este lugar y así lo estamos cumpliendo”, sostuvo entre lágrimas tras cumplir con este pedido.

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