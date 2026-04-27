UNE denuncia crisis educativa y pide alza salarial para docentes a pocos días de inicio de clases

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Las claves del caso UNE denuncia crisis educativa en Ecuador y exige alza salarial para docentes



Docentes alertan fallas en educación y anuncian protestas a nivel nacional



Crisis en educación: UNE pide emergencia y reclama mejoras salariales docentes

La Unión Nacional de Educadores (UNE) levanta su voz ante una serie de irregularidades que, según denuncia, persisten en la gestión del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, generando preocupación en el sector docente a pocos días de iniciar un nuevo ciclo lectivo.

Durante pronunciamientos recientes, representantes del gremio expusieron lo que consideran falencias estructurales que afectan tanto a maestros como a estudiantes. Entre los principales señalamientos constantes problemas en la asignación de recursos, condiciones laborales inestables y la falta de respuestas oportunas frente a necesidades urgentes del sistema educativo.

Catorce años sin alza salarial, denuncian docentes

A estas denuncias se suma un reclamo histórico: la falta de incremento salarial para los docentes. Desde la UNE se insiste en que los maestros no han recibido ajustes en sus remuneraciones desde hace más de una década, pese al constante aumento del costo de vida en el país.

Las críticas también se extienden al ámbito económico. Edison Gavilánez, presidente de la Vanguardia del Magisterio Ecuatoriano, recordó que los docentes arrastran un problema histórico. "Hace 14 años no hemos tenido un alza salarial, mientras la canasta básica sube cada año. Esto también afecta la calidad educativa", indicó.

Como medida de presión, el gremio anunció su participación en la movilización del 1 de mayo y convocó a una jornada nacional de protestas para el 28 de mayo. “Vamos a salir a las calles para exigir que se declare en emergencia la educación por inseguridad, infraestructura y salarios”, advirtió Gavilánez.

Por su parte, Elena Barrero, del Frente de Lucha por el Ingreso al Magisterio, apuntó a la inestabilidad laboral como otro de los problemas de fondo. "Hay precarización. No existe estabilidad para los docentes. El sistema actual no garantiza condiciones dignas para ejercer la profesión", afirmó.

Padres de familia han tenido que realizar mejores en los colegios.CORTESÍA

Situación afecta al sistema de educación

Ambas voces coinciden en que estas problemáticas no solo impactan al cuerpo docente, sino que terminan repercutiendo en la calidad del aprendizaje de los estudiantes, en un contexto donde también se reportan deficiencias en infraestructura y seguridad en varias instituciones educativas del país.

Por su parte, la presidenta de la UNE en Guayas, Gabriela Menéndez, reiteró la necesidad de adoptar medidas urgentes. Según indicó, el gremio solicita formalmente que se declare en emergencia al sistema educativo, con el fin de atender de manera integral las Múltiples falencias que enfrenta el sector.