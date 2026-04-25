Educación en Ecuador: UNE pide declarar en emergencia el sistema educativo por falta de presupesto

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La UNE solicita declarar en emergencia el sistema educativo por falta de presupuesto y deterioro estructural en planteles.



El gremio estima que se requiere al menos $100 millones para atender infraestructura, seguridad y salarios docentes.



Aunque no se aplazará el inicio de clases, se anuncian movilizaciones y protestas ante la falta de respuestas del Gobierno.

A las puertas de un nuevo ciclo lectivo en el régimen Costa, la Unión Nacional de Educadores (UNE) ha encendido las alertas sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo. En una rueda de prensa realizada ayer, el gremio solicitó formalmente al Gobierno Nacional la declaratoria de emergencia en el sector, argumentando una presupuestaria deficiente que compromete el futuro de miles de estudiantes.

El reclamo de la UNE ante la falta de ayuda gubernamental

Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE Guayas , enfatizó que se requiere una inversión inmediata cercana a los 100 millones de dólares para atender tres ejes críticos: infraestructura, seguridad y la postergada nivelación salarial docente.

"Es urgente invertir para elevar la calidad educativa. En el caso de Guayas, el 80% de las instituciones necesitan una intervención estructural inmediata", advirtió Menéndez.

El pliego de peticiones del magisterio no se limita a las aulas. La UNE también exige mayor transparencia en la información sobre el estado real de la infraestructura educativa a nivel nacional, así como la entrega oportuna de útiles escolares gratuitos. Estas demandas surgen en medio de un contexto social que, según el gremio, refleja múltiples carencias en el sistema.

Postura. Los educadores solicitan intervención del Gobierno Nacional.JOSUE ANDRADE

Inicio de clases no se postergará, aclara la UNE

Pese a las condiciones señaladas, la organización descartó solicitar el aplazamiento del inicio de clases, previsto para el 4 de mayo. Sin embargo, la dirigencia insistió en la necesidad de respuestas urgentes por parte de las autoridades.

“No buscamos frenar el regreso a clases, pero conocemos la realidad del sistema y sabemos que la intervención no puede esperar”, señaló la dirigente Elena Barrero.

Como medida de presión, la UNE confirmó su participación en la movilización del 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, y anunció una nueva jornada de manifestaciones para el 28 de mayo , bajo la consigna de defender el derecho a la educación pública, la vida y condiciones laborales dignas.