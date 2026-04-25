Cierre en la Juan Tanca Marengo: esto es lo que se sabe de la obra vial del norte de Guayaquil

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La solución vial en Juan Tanca Marengo registra un avance cercano al 37 % y contempla dos pasos elevados para mejorar el flujo vehicular.



El primer tramo, que conectará hacia la vía a Daule, podría entrar en operación entre junio y julio de 2026.



La obra incluye reconfiguración a nivel de suelo con nuevos giros y accesos para optimizar la circulación en la zona.

En Guayaquil, los cierres parciales de calles y avenidas se han vuelto cada vez más frecuentes debido a trabajos de mantenimiento y a la ejecución de nuevas obras viales. Uno de los puntos donde actualmente se concentran estas intervenciones es en el norte de la ciudad, específicamente en la intersección de las avenidas Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez González.

Así avanza la obra de la Juan Tanca Marengo

En este sector avanza la construcción de una solución vial que busca aliviar el congestionamiento histórico de la zona. Según información municipal, la obra presenta un progreso cercano al 37 % y ya empieza a evidenciar cambios visibles, especialmente con la instalación de estructuras elevadas.

Durante una inspección reciente, las autoridades locales, entre ellas la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, constataron el avance del primer paso elevado, donde se ejecutaron trabajos de colocación de vigas metálicas que formarán parte de la plataforma por la que circularán los vehículos. Este tramo está diseñado para canalizar el flujo vehicular desde el centro hacia el norte, en dirección a la vía a Daule, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Desde el área técnica se ha informado que la base estructural de este primer tramo ya está completa y que actualmente se trabaja en la conformación del tablero superior. La planificación prevé que este primer paso elevado operativo esté entre finales de junio y julio de 2026 , aunque el cronograma ha requerido ajustes debido a condiciones específicas del terreno durante la fase de cimentación.

Paralelamente, se desarrollan trabajos en el segundo paso elevado, que facilitará la circulación hacia el sector del Mall del Sol. En esta estructura, el avance se sitúa aproximadamente entre el 40 % y el 50 %, con trabajos enfocados en la instalación de pilotos y elementos de soporte.

Obra complementaria y costos de inversión

El proyecto no se limita únicamente a los pasos elevados. Una vez culminadas estas estructuras, se ejecutarán intervenciones a nivel de suelo que incluirán nuevos giros, retornos y reorganización de carriles, con el objetivo de mejorar los accesos hacia zonas aledañas como Ciudad Colón.

La inversión destinada a esta obra supera los 13 millones de dólares y forma parte de un programa de financiamiento internacional. Desde su inicio, en septiembre de 2025, se inició un plazo de ejecución de 20 meses. Se estima que la intervención beneficiará a más de 100.000 conductores que diariamente circulan por este punto estratégico del norte de Guayaquil.

El objetivo central de la obra es implementar un sistema de circulación continua, conocido como “free flow”, que permita reducir los tiempos de desplazamiento y disminuir los puntos de congestión en una intersección que por años ha sido crítica para la movilidad urbana.