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Quintero es una de las figuras de Ecuador en el Sudamericano Sub-17 2926.CORTESIA

Ecuador vs Uruguay: Fecha, hora y dónde ver el partido del Sudamericano Sub-17

La selección tricolor intentará seguir liderando su grupo con un nuevo triunfo ante un rival que aún no ha podido ganar

La Selección de Ecuador Sub-17 se prepara para un nuevo desafío en el marco del Campeonato Sudamericano. Este martes 7 de abril, a las 15:00 (hora ecuatoriana), el combinado nacional se enfrentará a su similar de Uruguay en un duelo que promete alta intensidad y que podría definir el rumbo de ambos equipos en el torneo.

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La Mini-Tri arriba a este compromiso con un presente alentador. Tras haber disputado su primer encuentro, el equipo ecuatoriano se ubica en la primera posición del Grupo A con 4 puntos, producto de una victoria inicial (2-1 ante Paraguay y un empate 0-0 contra Colombia). Bajo la dirección técnica de Gonzalo Ferrea, el equipo ha mostrado solidez ofensiva, promediando 2 goles por partido en el arranque del certamen.

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Las estadísticas previas favorecen al conjunto tricolor en los enfrentamientos directos más recientes contra los Charrúas. En los últimos cinco choques entre ambas selecciones en esta categoría, la Tricolor ha logrado imponerse en cuatro ocasiones, destacando una contundente goleada de 4-0 en su última presentación oficial ante este rival.

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Por su parte, la Selección de Uruguay llega con la necesidad de sumar de a tres. Actualmente ocupa la segunda casilla del grupo con dos puntos, tras los empates frente a Chile y Paraguay (ambos 1-1). La Celeste busca romper una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria, una tendencia que intentarán revertir apelando a su tradicional garra y orden defensivo.

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El equipo uruguayo ha mostrado dificultades para mantener el arco en cero, concediendo goles en sus últimos encuentros, lo que será un factor determinante ante el poderío ofensivo ecuatoriano.

Ecuador vs Uruguay en el Sudamericano Sub-17: Cuándo y dónde ver ENVIVO

Este encuentro de la fecha 3, como todos en el certamen continental que se lleva a cabo en el estadio Ypané (Paraguay), se podrá disfrutar por las señales de Dsports y DGO desde las 15:00.

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