Fidel Martínez y sus goles en Copa Libertadores, ahora apuesta con Atlético FC

Con 19 goles en Copa Libertadores, Fidel Martínez aporta jerarquía y experiencia a un proyecto que apuesta por jóvenes

Fidel Martínez destaca el proyecto de Atlético FC y sueña con el ascenso.

Fidel Martínez Tenorio es uno de los futbolistas ecuatorianos con más goles en Copa Libertadores: ha sumado 19. En 2020 marcó 8 tantos en igual número de partidos con Barcelona. En la actualidad es jugador de Atlético FC, en la Serie B. A sus 36 años apostó por regresar a jugar en Guayaquil. En su nuevo equipo tiene dos misiones: buscar el ascenso a la Serie A y aportar su experiencia a los miles de chicos con los que cuenta el club, que tiene una alianza con Atlético de Madrid y la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Fidel Martínez, referente de Atlético FC, apunta al ascenso en la Serie B Cortesía

- ¿Qué le motivó para llegar a Atlético FC de la Serie B?

- En diciembre me mostraron el proyecto. La verdad, estoy muy impresionado porque lo tienen muy bien estructurado en todas las áreas: administrativa, dirigencial y social. Todo es increíble. Me dijeron solo una frase: “dedícate a jugar, que de lo demás nos encargamos nosotros”. He tomado una buena decisión porque estamos haciendo las cosas bien. Hay un grupo increíble, un equipo muy competitivo, con jugadores que han jugado en primera y en el extranjero, y eso hace que todo sea más fácil.

- ¿Es el referente del equipo, eso quiere decir que cuando venga el rival le van a marcar fuerte por ser la figura?

- En primera también me pasaba lo mismo, no cambia. Uno está expuesto a eso, pero creo que si uno trabaja y se mueve por todo el campo, evita el roce y puede jugar más suelto. Hay que aguantar las patadas porque es una serie muy difícil, pero estamos bien preparados en todo sentido para competir.

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Toda la experiencia ahora con At´lético FC en la Serie B

- Lleva 16 años en el fútbol profesional. ¿Cuál es la clave para seguir vigente?

- Ha sido lindo, con muchas cosas buenas, altos y bajos. Estoy muy contento con mi carrera, gracias a que no he tenido lesiones, lo que permite continuar bien. Y sobre todo en la cabeza: si uno está bien mentalmente, todo fluye de mejor manera.

Fidel Martínez revela su misión en Atlético FC: ascender y formar nuevos talentos Cortesía

- México, China, Uruguay y Perú forman parte de su trayectoria.

- He tenido varias etapas importantes. No voy a decir que en Barcelona solo fue buena la Copa Libertadores, también me sirvió para ir a China. En México, en Deportivo Quito, logré títulos, lo mismo en El Nacional. En Peñarol también fui campeón, en Club Tijuana, y llegué a una final con Pumas. En todas partes me ha ido bien.

- ¿Los mejores festejos fueron con Xolos en México?

- Fue algo inolvidable. Me acuerdo del festejo de la computadora, la selfie. Cuando ante la cámara dije “convócame”. Todas fueron buenas, salen naturalmente, en el momento.

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- En la Copa Libertadores 2020 fue el goleador de Barcelona.

- Fue increíble. Me había preparado durante casi un año y medio para estar en esa forma. Fue algo único.

- Se encuentra en el segundo lugar de los ecuatorianos goleadores en la Copa Libertadores con 19 tantos. ¿Cómo lo toma?

- Lo de Alberto Spencer fue una locura: hizo 54. Yo llegué a 19, algo es algo (risas). Pero en 8 partidos fue algo único. Cuando hice el último gol a Cerro Porteño no lo podía creer. Decía: “¿qué es esto, Dios?”. Cuando llega la bendición y estás preparado, es increíble. Estaba pasando un momento dulce en mi carrera.

Martínez celebró con todos sus compañeros un tanto c0n Barcelona SC en Copa Libertadores. EFE

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- ¿Al final quedan los recuerdos?

- Queda la historia, obviamente. También hay fracasos. El éxito hay que guardarlo en un cajón y los fracasos también, para saber por dónde has caminado. Eso te da más responsabilidad para seguir adelante.

- Han sido 13 equipos en su carrera, desde que comenzó en las menores de Cruzeiro de Brasil.

- Son bastantes equipos. Tengo 36 años y digo que todo ha sido increíble, he tenido más de 28 entrenadores.

La edad no juega en la cancha

- El niño que jugaba en Lago Agrio, ¿pensó que iba a pasar todo esto?

- La verdad, no. Solo soñaba con jugar al fútbol y decirles a mis padres que quería aparecer en televisión una vez para que me vean. Me dieron su apoyo, y eso fue fundamental. Me dijeron: ¿cuaderno o pelota?, y elegí la pelota. El estudio también es importante, ahora más que nunca, pero yo elegí el fútbol.

- ¿La cédula juega al fútbol?

- No. Me preguntan ¿qué edad tienes?. Les respondo, 36. Pero juego al lado de chicos de 17 años que juegan muy bien, y eso te motiva a seguir corriendo, porque tienes un propósito claro que es ascender.

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