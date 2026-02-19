Muere Lil Poppa a los 25 años, días después de lanzar su última canción

Tras conocerse la noticia, seguidores y colegas del rapero comenzaron a expresar mensajes de despedida en redes sociales

La industria musical en Estados Unidos informó este 18 de febrero sobre la muerte del rapero Lil Poppa, ocurrida días después del lanzamiento de su más reciente canción. El artista tenía 25 años.

La noticia fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton, que señaló que el fallecimiento se encuentra bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de la muerte.

Lil Poppa, cuyo nombre real era Janarious Mykel Wheeler, era originario de Jacksonville. La Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton indicó que la muerte fue registrada el miércoles 18 de febrero y que el caso continúa en proceso de investigación.

Tras conocerse la noticia, seguidores y colegas del rapero comenzaron a expresar mensajes de despedida en redes sociales. Entre los artistas que se pronunciaron se encuentran Dej Loaf, Mozzy y Nardo Wick.

La última canción que lanzó Lil Poppa antes de morir

El viernes 13 de febrero, el rapero publicó ‘Out of Town Bae’, tema que se convirtió en su último lanzamiento. La canción estaba disponible en plataformas digitales y formaba parte de una etapa activa en su carrera.

El artista tenía programadas varias presentaciones en Estados Unidos. La más cercana estaba prevista para el próximo mes en la ciudad de Nueva Orleans.

Entre las reacciones públicas destacó la de Caroline “Baroline” Díaz, directora ejecutiva de Great Day Records, quien acompañó al rapero en los inicios de su carrera. A través de redes sociales, escribió:

“Mi hermanito se fue. Poppa, te quiero muchísimo. Estoy destrozada. Fue uno de los primeros artistas que tuve en Interscope. Fui artista y repertorio de cuatro de sus proyectos. Estoy muy triste ahora mismo”.

Quién era Lil Poppa y su trayectoria en el rap

En agosto de 2025, Lil Poppa lanzó el álbum Almost Normal Again, un proyecto compuesto por 16 canciones. El trabajo marcó una etapa importante dentro de su discografía y fue parte de su crecimiento dentro del circuito del hip hop estadounidense.

