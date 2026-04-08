Cambios en los Premios Oscar: fechas confirmadas y salto a YouTube en 2029

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Academia confirmó las fechas de las galas 99 (14 de marzo de 2027) y 100 (5 de marzo de 2028).



Desde 2029 los Oscar se transmitirán en YouTube, con cobertura global y gratuita.

Los premios dejarán el teatro Dolby en Hollywood y se mudarán al teatro Peacock en L.A. Live.



La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció las fechas de sus próximos premios. La edición 99 tendrá lugar el domingo 14 de marzo de 2027, mientras que la número 100 se celebrará el domingo 5 de marzo de 2028. Ambas galas comenzarán a las cuatro de la tarde, hora del Pacífico, y se transmitirán por la cadena ABC.

Por ahora, no se ha confirmado quién será el presentador de estas ceremonias. A diferencia de años anteriores, en los que la Academia anunciaba rápidamente al anfitrión, esta vez no se ha dado ningún detalle.

El fin de una era televisiva

Las ediciones 99 y 100 marcarán el cierre de una etapa histórica: serán las últimas retransmitidas por ABC, cadena que ha emitido los Oscar desde 1976. A partir de 2029, los derechos pasarán a YouTube, que transmitirá la gala y todos los eventos relacionados de manera gratuita y global.

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Este cambio implica que los espectadores de televisión convencional perderán acceso directo, mientras que la plataforma digital permitirá una cobertura más amplia. Además de la ceremonia principal, YouTube emitirá las nominaciones, la alfombra roja, los premios técnicos, el almuerzo de nominados y los Oscar de honor. Google también apoyará al Museo de la Academia de Los Ángeles como parte del acuerdo.

Los Oscar se mudan de Hollywood

Otro cambio significativo será el traslado de la sede. En 2029, los Oscar dejarán el icónico teatro Dolby en Hollywood Boulevard para celebrarse en el teatro Peacock, dentro del complejo L.A. Live en el centro de Los Ángeles. Este movimiento responde a un acuerdo económico con AEG, empresa de entretenimiento que gestiona el nuevo recinto.

Calendario de votaciones

La Academia también detalló el calendario de votaciones para la próxima temporada. Para los premios de 2027, la short list de prenominados se anunciará el 15 de diciembre de 2026, las nominaciones oficiales el 21 de enero de 2027 y el tradicional almuerzo de nominados el 16 de febrero.

Las fechas de los Oscar siguen marcando el ritmo de la temporada de premios en Hollywood. Los Globos de Oro y los Critics Choice suelen abrir el calendario, mientras que los Oscar lo cierran, influyendo en estrenos, campañas de promoción y agendas de actores y directores.