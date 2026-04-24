¿Quién es Mercedes Caicedo, la nueva presidenta titular del Consejo de la Judicatura?

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó a Mercedes Caicedo como vocal principal del Consejo de la Judicatura. Al formar parte de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, le corresponde asumir la presidencia del organismo para el resto del periodo.

La sesión se desarrolló la tarde del 23 de abril, luego de que los consejeros escucharan las propuestas de los tres postulantes: Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo. En su intervención, Caicedo planteó un sistema integral de reforma institucional, con énfasis en blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su propuesta incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial.

Perfil académico y trayectoria judicial

Mercedes Caicedo Aldáz es una jurista con sólida formación en el ámbito penal y criminológico. Posee un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su experiencia profesional se respalda en años de ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

En la Función Judicial ha ocupado cargos de relevancia. Fue jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia y conjueza en la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado. Ha emitido sentencias en los casos Metástasis y Reconstrucción de Manabí.

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

Un relevo marcado por la crisis institucional

La llegada de Caicedo a la presidencia de la Judicatura se da en medio de una crisis y cuestionamientos. Mario Godoy, designado inicialmente para el periodo 2025-2031, fue censurado y destituido tras denuncias de presunta injerencia en decisiones judiciales. El exjuez anticorrupción Carlos Serrano señaló presiones en el caso Euro2024, lo que derivó en un juicio político impulsado en la Asamblea Nacional.

Durante ese proceso, Damián Larco asumió como presidente encargado, aunque la decisión generó polémica porque la vocal suplente Alexandra Villacís debía ocupar el cargo. Villacís enfrentó un impedimento administrativo para ejercer funciones públicas y, pese a una sentencia constitucional que ordenaba rectificar la información, finalmente renunció.

Por ahora el mayor reto de Caicedo será implementar las reformas propuestas y garantizar que la independencia judicial prevalezca frente a presiones políticas y casos de corrupción.