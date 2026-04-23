El ranking de los 10 candidatos a Fiscal General del Estado con los patrimonios más altos de 2026

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Candidatos a Fiscal General de Ecuador reportan patrimonio conjunto de 7 millones de dólares.

El exministro José De La Gasca lidera la lista con una riqueza personal de 2.3 millones de dólares.

Solo diez postulantes concentran los mayores pagos de impuesto a la renta en el periodo 2025.

Los 28 aspirantes a Fiscal General del Estado acumulan un patrimonio conjunto superior a los 7 millones de dólares. Según registros de la Contraloría General del Estado, la lista es liderada por el exministro de Gobierno José Javier De la Gasca, cuya riqueza individual supera los 2.3 millones de dólares, marcando una distancia considerable frente al resto de los postulantes.

Los candidatos con mayor riqueza y su patrimonio

La revisión de la información patrimonial hecha por Diario EXPRESO revela que, más allá de la experiencia laboral, existe una notable bonanza económica entre los favoritos para suceder en el cargo. El análisis destaca que solo un candidato supera la barrera de los 2 millones de dólares.

Te puede interesar: Los datos clave de la fase de calificación de méritos del concurso para Fiscal General

Top 10 de patrimonios de los candidatos a Fiscal

José Javier De la Gasca López-Domínguez: 2,338,899.34 dólares Juan Vicente Guaño Costales: 719,392 dólares Mauricio Javier Aguirre López: 691,442.75 dólares José Aníbal Cevallos Álvarez: 575,583.56 dólares Daniella Lisette Camacho Herold: 357,340.58 dólares José Luis Robalino Villafuerte: 354,950 dólares Christian Kerlin Ayala Piedra: 276,971 dólares Andrea Elizabeth Cazar Villacís: 236,799.89 dólares Luis Augusto Rosero Méndez: 236,088 dólares Gustavo Adolfo Benítez Álvarez: 199,071.88 dólares

Pago de impuestos: ¿Quiénes contribuyen más al SRI?

La solvencia de los postulantes también se refleja en sus obligaciones tributarias. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el cumplimiento del Impuesto a la Renta del periodo 2025 muestra cifras significativas en la parte alta de la tabla.

Te puede interesar: Veedor denuncia amenazas del comisionado que calificará a José De La Gasca para fiscal general

Nuevamente, José De La Gasca lidera este rubro con más de 48 mil dólares cancelados. Le sigue Christian Kerlin Ayala Piedra, quien pagó 21,256 dólares, y la magistrada Daniella Camacho, con un pago de 8,358.48 dólares.

Los 10 mayores contribuyentes al SRI (Periodo 2025)