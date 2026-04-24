¿Te va a quitar el trabajo la IA? Las profesiones más seguras en 2026

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Un reciente análisis de Microsoft, basado en el estudio de 200,000 interacciones con su IA Copilot, arroja una advertencia severa sobre el futuro laboral. La investigación concluye que las profesiones dedicadas a la asistencia, la escritura, la enseñanza y el asesoramiento son las más vulnerables ante la automatización. En esencia, los puestos que requieren una pantalla y un teclado parecen tener los días contados.

Profesiones en la línea de fuego

El informe identifica una vulnerabilidad crítica en roles que, hasta hace poco, se consideraban seguros por su carga intelectual. Según el análisis, los empleos con mayor probabilidad de ser reemplazados incluyen:

Sector Comunicación y Letras: Periodistas, escritores, autores, traductores e intérpretes.

Análisis y Ciencia: Historiadores, politólogos, matemáticos y geógrafos.

Servicios y Tecnología: Desarrolladores web, asesores financieros, profesores de economía y representantes de ventas o atención al cliente.

Por el contrario, el "sentido común" de la tecnología dicta que los trabajos físicos y operativos son los más resilientes. Operadores de maquinaria pesada, técnicos de reparación, masajistas, auxiliares de enfermería y personal de limpieza mantienen una barrera de seguridad que la IA, por ahora, no puede cruzar.

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Sesgos y omisiones en el diagnóstico

No obstante, estos vaticinios deben tomarse con cautela. No se puede ignorar que los autores del estudio pertenecen a Microsoft, un gigante con intereses económicos directos en la adopción de estas herramientas.

El informe parece omitir los beneficios colaterales: la eliminación de tareas monótonas podría elevar la calidad en sectores como la medicina o la gestión pública. Además, la investigación —aún pendiente de revisión por pares— no contempla las nuevas categorías laborales que la propia inteligencia artificial creará en el proceso.

El veredicto de Silicon Valley

En sintonía con Microsoft, Sam Altman, cabeza de OpenAI, ha validado estos presagios. Durante una conferencia reciente, Altman fue tajante al señalar que áreas como la atención al cliente están siendo transformadas de forma irreversible.

Para el empresario, los agentes de IA actúan hoy como asistentes superinteligentes capaces de resolver gestiones sin errores, tiempos de espera ni transferencias a supervisores. Ante este escenario, la pasividad no es una opción; los trabajadores en las categorías de riesgo deben empezar a mover sus fichas antes de que el cambio sea absoluto.