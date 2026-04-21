“Apple es mejor con Cook que con Jobs”: la polémica declaración de Trump

Donald Trump no suele quedarse corto en declaraciones. Pero esta vez, el comentario no fue político, sino empresarial… y tocó uno de los nombres más intocables de la industria tecnológica: Steve Jobs.

Todo ocurrió tras el anuncio de la salida de Tim Cook como director ejecutivo de Apple. En ese contexto, Trump no solo elogió su gestión, sino que lanzó una frase que rápidamente encendió el debate: bajo el liderazgo de Cook, Apple habría tenido mejores resultados que si Jobs hubiese continuado.

Una relación que empezó con una llamada

El propio Trump reconstruyó el origen de su vínculo con Cook. Según contó en su red Truth Social, todo comenzó en 2017, cuando recién asumía la presidencia.

Cook lo llamó directamente. No a asesores. No a intermediarios. A él.

El motivo: un problema corporativo “importante” que necesitaba intervención gubernamental. Trump dice que lo escuchó, coincidió con su planteamiento y actuó de inmediato.

Ese episodio, según el mandatario, marcó el inicio de una relación “larga y muy grata”.

Y ahí aparece una de las claves del elogio: para Trump, Cook destacaba por algo poco común en ejecutivos de ese nivel —ir directo al poder, sin rodeos ni consultores costosos.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, habla en el Teatro Steve Jobs durante un evento de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California.Apple

“Apple habría ido bien… pero no tanto”

La frase más fuerte llegó después. Trump aseguró que, aunque admira tanto a Cook como a Jobs, la historia de Apple habría sido distinta si Jobs no hubiera fallecido en 2011. Sí, la empresa habría seguido siendo exitosa… pero no al nivel alcanzado bajo Cook.

Una afirmación que, en el mundo tech, roza lo polémico.

Jobs es visto como el genio creativo que revolucionó la industria. Cook, en cambio, como el estratega que convirtió esa visión en una maquinaria global de ingresos, eficiencia y expansión. Trump se alinea con esa segunda narrativa.

Del “Tim Apple” a un reconocimiento público

El mandatario también recordó, con tono anecdótico, el famoso episodio en el que llamó “Tim Apple” a Cook durante un evento oficial. Lo que en su momento fue objeto de burlas, hoy aparece en su discurso como parte de una relación cercana.

Más allá del apodo, el mensaje fue claro: Trump considera a Cook un “líder extraordinario”, capaz de manejar intereses complejos con rapidez y eficacia.

Un cambio de era en Apple

El reconocimiento llega en un momento clave. Tras más de una década al mando, Cook dejará el cargo de CEO el 1 de septiembre y pasará a ser presidente del consejo de administración.

Su relevo será John Ternus, actual responsable de ingeniería de hardware, lo que marca el inicio de una nueva etapa para la compañía de Cupertino.

Pero antes de cerrar su ciclo, Cook se lleva algo más que cifras récord: el respaldo público de una figura política global… y una frase que reabre una discusión histórica.

¿Quién hizo más grande a Apple?

Del garaje de Steve Jobs a la carrera de la IA

Apple atraviesa un momento simbólico: cumplió este mes 50 años desde su fundación en 1976, cuando Steve Jobs y Steve Wozniak iniciaron el proyecto en un garaje de California. Hoy, la compañía suma más de 2.350 millones de dispositivos activos y se mantiene como uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del mundo.

Durante estas cinco décadas, Apple no solo ha lanzado productos icónicos como el Macintosh, el iPod o el iPhone, sino que ha redefinido industrias completas y la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Bajo el liderazgo de Tim Cook, la empresa consolidó su expansión global y alcanzó cifras récord, aunque ahora enfrenta nuevos retos en innovación.

El principal desafío está en la inteligencia artificial. Mientras competidores como Google avanzan con rapidez, Apple busca posicionarse con sus propias apuestas, como Apple Intelligence y nuevos dispositivos en desarrollo. En este contexto, el cambio de liderazgo y la salida de Cook marcan no solo el cierre de una etapa, sino el inicio de una carrera clave para definir su futuro.