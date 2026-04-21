¿Quién es John Ternus, el ingeniero que reemplaza a Tim Cook y liderará la nueva Apple?

El relevo en Apple ya está definido: John Ternus será el nuevo CEO desde el 1 de septiembre de 2026, sustituyendo a Tim Cook. Ingeniero mecánico y con más de dos décadas dentro de la compañía, Ternus representa una apuesta por el liderazgo técnico en un momento clave para el futuro de la tecnológica.

John Ternus: el ingeniero que creció dentro de Apple

Nacido en 1975, John Ternus es ingeniero mecánico graduado de la Universidad de Pensilvania. Antes de llegar a Apple, trabajó en Virtual Research Systems, pero fue en la compañía de Cupertino donde construyó toda su carrera.

Se incorporó en 2001 y desde entonces ha escalado posiciones hasta convertirse en vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, uno de los cargos más influyentes en la definición de producto.

El cerebro detrás de productos clave

Dentro de Apple, Ternus no es un nombre menor. Ha estado involucrado en el desarrollo de varias generaciones de productos icónicos:

iPad

AirPods

iPhone

Mac

Apple Watch

Además, ha liderado uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la empresa: la transición hacia chips propios, que permitió a Apple independizarse de terceros y controlar completamente su ecosistema.

El hombre que impulsó la nueva era del Mac

Uno de sus mayores logros ha sido el liderazgo en la línea Mac. Según la propia Apple, su trabajo ha permitido que esta categoría alcance uno de sus mejores momentos en más de 40 años.

Bajo su dirección, se lanzó recientemente el MacBook Neo, un modelo que refuerza la estrategia de ampliar el acceso a la línea Mac sin perder potencia ni rendimiento.

Un liderazgo distinto al de Tim Cook

El perfil de John Ternus contrasta con el de Tim Cook. Mientras Cook consolidó el negocio, expandió los servicios y llevó a Apple a una capitalización cercana a los 4 billones de dólares, Ternus encarna una vuelta al ADN ingenieril.

Este cambio no es menor: llega en un momento donde Apple enfrenta presión en áreas como la inteligencia artificial y la necesidad de definir su próximo gran producto.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, habla en el Teatro Steve Jobs durante un evento de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California.Apple

Una sucesión planificada

El nombramiento de Ternus no es improvisado. Forma parte de un proceso de sucesión trabajado internamente, manteniendo la tradición de Apple de promover talento propio.

Tras el anuncio, el nuevo CEO destacó su vínculo con la compañía: trabajó junto a Steve Jobs y considera a Tim Cook como su mentor.

Por su parte, Cook dejará el cargo tras 15 años al frente de la empresa y pasará a ser presidente ejecutivo del consejo, manteniendo influencia en la toma de decisiones estratégicas.

El reto: reinventar Apple en la era de la IA

Ahora, el desafío es claro. John Ternus deberá liderar a Apple en una etapa donde el mercado tecnológico está marcado por la inteligencia artificial, la competencia global y la necesidad de innovar más allá del iPhone.

La pregunta ya no es solo quién reemplaza a Tim Cook, sino si este perfil técnico será suficiente para definir la próxima gran revolución de Apple.