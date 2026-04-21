Inteligencia artificial: países enfrentan desafío de regular su avance
El avance de la inteligencia artificial reabre el debate sobre su regulación y control estatal.
Expertos y análisis advierten sobre la necesidad de normas
Aunque algunos consideran la inteligencia artificial (IA) compleja y excesivamente burocrática, y crece la presión para retrasar su aplicación, se reafirma que la tecnología debe someterse a la ley.ç
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Sistemas de IA de alto riesgo bajo estándares de control
Igual que la industria farmacéutica y la construcción cumplen estrictos estándares de seguridad, los sistemas de IA de alto riesgo deben ajustarse a controles rigurosos. Su rápido avance evidencia la urgencia de actuar.
Los países que no establezcan estas bases quedarán rezagados, y en un contexto donde el poder gana peso y la responsabilidad se debilita, podrían perder el control sobre el uso de estas tecnologías.
Ciencia y Tecnología
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Giannella Espinoza
El papel de los Estados frente al avance tecnológico global
El acceso a los mercados otorga a los Estados capacidad para regular la adopción de IA, y la presión social organizada ha demostrado poder modificar conductas empresariales.
Las democracias no deben delegar la defensa de sus valores en empresas privadas. Es imprescindible fortalecer instituciones, normas y capacidades propias antes de que la inacción resulte demasiado costosa.
Mario Lupera