Inteligencia artificial: países enfrentan desafío de regular su avance

Países enfrentan el reto de regular el avance acelerado de la IACANVA

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Aunque algunos consideran la inteligencia artificial (IA) compleja y excesivamente burocrática, y crece la presión para retrasar su aplicación, se reafirma que la tecnología debe someterse a la ley.ç

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Sistemas de IA de alto riesgo bajo estándares de control

Igual que la industria farmacéutica y la construcción cumplen estrictos estándares de seguridad, los sistemas de IA de alto riesgo deben ajustarse a controles rigurosos. Su rápido avance evidencia la urgencia de actuar.

Los países que no establezcan estas bases quedarán rezagados, y en un contexto donde el poder gana peso y la responsabilidad se debilita, podrían perder el control sobre el uso de estas tecnologías.

El papel de los Estados frente al avance tecnológico global

El acceso a los mercados otorga a los Estados capacidad para regular la adopción de IA, y la presión social organizada ha demostrado poder modificar conductas empresariales.

Las democracias no deben delegar la defensa de sus valores en empresas privadas. Es imprescindible fortalecer instituciones, normas y capacidades propias antes de que la inacción resulte demasiado costosa.

Mario Lupera