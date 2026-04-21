SUSCRÍBETE
Diario Expreso Ecuador
Iniciar Sesión

Cartas de lectores

Inteligencia artificial: países enfrentan desafío de regular su avance

El avance de la inteligencia artificial reabre el debate sobre su regulación y control estatal.
Expertos y análisis advierten sobre la necesidad de normas

Países enfrentan el reto de regular el avance acelerado de la IA

Países enfrentan el reto de regular el avance acelerado de la IACANVA

Creado:

Actualizado:

Aunque algunos consideran la inteligencia artificial (IA) compleja y excesivamente burocrática, y crece la presión para retrasar su aplicación, se reafirma que la tecnología debe someterse a la ley

Te invitamos a leer | ¿Qué hacen los adolescentes en TikTok, Instagram y Snapchat en 2026?

Sistemas de IA de alto riesgo bajo estándares de control

Igual que la industria farmacéutica y la construcción cumplen estrictos estándares de seguridad, los sistemas de IA de alto riesgo deben ajustarse a controles rigurosos. Su rápido avance evidencia la urgencia de actuar.

Los países que no establezcan estas bases quedarán rezagados, y en un contexto donde el poder gana peso y la responsabilidad se debilita, podrían perder el control sobre el uso de estas tecnologías.

El papel de los Estados frente al avance tecnológico global

El acceso a los mercados otorga a los Estados capacidad para regular la adopción de IA, y la presión social organizada ha demostrado poder modificar conductas empresariales.

Las democracias no deben delegar la defensa de sus valores en empresas privadas. Es imprescindible fortalecer instituciones, normas y capacidades propias antes de que la inacción resulte demasiado costosa.

Mario Lupera

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

tracking