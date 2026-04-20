¿Qué hacen los adolescentes en TikTok, Instagram y Snapchat en 2026?

El uso de redes sociales entre adolescentes está marcado por una mezcla de entretenimiento, conexión social y consumo de información. Un análisis del Pew Research Center revela que plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat no solo funcionan como espacios de ocio, sino también como canales para informarse, seguir tendencias y tomar decisiones de consumo, aunque no están exentas de riesgos.

Cada red es un mundo distinto para los adolescentes

Aunque comparten funciones similares, cada plataforma tiene un rol diferente en la vida digital de los adolescentes. El estudio —basado en una encuesta a 1.458 jóvenes de entre 13 y 17 años en Estados Unidos— muestra que las motivaciones cambian según la red.

El entretenimiento lidera en todas: más del 90 % dice usar estas plataformas para divertirse. Sin embargo, TikTok destaca con fuerza: 8 de cada 10 usuarios la consideran su principal fuente de entretenimiento.

Conexión social: Snapchat lidera en relaciones cercanas

Más allá del ocio, las redes son clave para mantener vínculos. Entre dos tercios y más del 80 % de los adolescentes las utilizan para seguir lo que hacen amigos y familiares.

En este punto, Snapchat marca diferencia: es la plataforma más asociada a la comunicación directa, con cerca del 57 % de adolescentes enviando mensajes a diario, muchos de ellos varias veces al día.

Además, casi 3 de cada 10 publican contenido diariamente en Snapchat, superando a TikTok e Instagram en interacción cotidiana.

Redes como buscador: reseñas, noticias y celebridades

El estudio confirma un cambio importante: las redes sociales ya funcionan como motores de búsqueda.

6 de cada 10 adolescentes en TikTok buscan reseñas de productos

4 de cada 10 usan TikTok e Instagram para informarse sobre noticias

La mayoría sigue a celebridades o deportistas, especialmente en Instagram y TikTok

En cambio, Snapchat queda rezagado en estos usos, siendo menos relevante para noticias, política o figuras públicas.

Política: poco interés, pero presente

Aunque no es una prioridad, algunos adolescentes también usan estas plataformas para seguir temas políticos.

TikTok e Instagram concentran mayor interés en este ámbito, mientras que Snapchat registra los niveles más bajos.

¿Demasiado tiempo en redes?

El uso intensivo es una preocupación creciente. TikTok lidera también en este aspecto: cerca de 3 de cada 10 adolescentes consideran que pasan demasiado tiempo en la plataforma, una proporción mayor que en Instagram o Snapchat.

Aun así, la mayoría —alrededor de 6 de cada 10— cree que su tiempo en redes es adecuado.

Las redes sociales ya no son solo ocio: adolescentes las usan para informarse, socializar y tomar decisiones.Referencial - Canva

Impacto en la vida diaria: sueño, productividad y amistades

Los efectos varían según la plataforma:

TikTok es la más señalada por afectar el sueño (4 de cada 10 adolescentes)

También impacta más en la productividad

Snapchat destaca como la red que más fortalece amistades (44 %)

En términos generales, la mayoría de adolescentes considera que las redes no afectan de forma directa su salud mental, aunque los padres tienen una percepción distinta: uno de cada cuatro cree que sí perjudican a sus hijos.

Autoestima: sin cambios… o ligeramente positivos

Alrededor de 6 de cada 10 adolescentes aseguran que lo que ven en redes no influye en cómo se sienten consigo mismos.

Cuando sí hay impacto, tiende a ser más positivo que negativo. Por ejemplo, en TikTok, el 15 % dice sentirse mejor por lo que ve, frente a solo un 3 % que reporta sentirse peor.

Ciberacoso: un problema visible 7 de cada 10 adolescentes la describen así—, el ciberacoso sigue siendo una preocupación. Tres cuartas partes de los jóvenes consideran que el acoso es un problema en estas plataformas

En Snapchat, cerca de 3 de cada 10 han sufrido algún tipo de acoso

En Instagram y TikTok, la cifra baja a alrededor de 1 de cada 5.

Las formas más comunes incluyen insultos, rumores o amenazas. Aunque la experiencia general es mayoritariamente positiva —

Un equilibrio aún pendiente

El estudio concluye que las redes sociales ofrecen una experiencia mayoritariamente positiva para los adolescentes, pero con matices importantes.

Son espacios de conexión, información y entretenimiento, pero también entornos donde el tiempo, la presión social y los riesgos digitales requieren mayor atención.

El desafío no es eliminarlas, sino entenderlas: cada plataforma cumple un rol distinto en una generación que crece, se informa y se relaciona en pantallas.