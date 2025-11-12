Expreso
Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer avance de El diablo viste a la moda 2
Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer avance de El diablo viste a la moda 2YouTube

Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven en ‘El diablo viste a la moda 2’ | Tráiler

El diablo viste a la moda 2 se estrenará exclusivamente en cines el 1 de mayo de 2026

A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda (2006), 20th Century Studios lanzó el primer adelanto de su secuela, The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2). El video, publicado el 12 de noviembre de 2025, muestra el reencuentro entre Meryl Streep y Anne Hathaway en los papeles de Miranda Priestly y Andy Sachs. 

Todo ocurre con la tradicional caminata de Miranda Priestly por los pasillos de Runway, la revista de moda más importante. Mientras que al final llega Andy, con una actitud muy difente a sus inicios en la misma empresa. ¿Qué habrá ocurrido con su carrera? Esa es la interrogante que deja el clip que ya supera el millón de reproducciones en YouTube.

El avance, de 52 segundos, confirma también el regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci como Emily Charlton y Nigel Kipling. El clip recrea la atmósfera de las oficinas de la revista Runway y la tensión entre la jefa y su exasistente, con la frase que cierra el tráiler: “A sequel? For spring? Groundbreaking”.

El elenco de El diablo viste a la moda 2

Elenco confirmado de El diablo viste de Prada 2

El diablo viste a la moda regresa: ¿Quién será el esposo de Miranda?

La cinta vuelve a reunir al director David Frankel y a la guionista Aline Brosh McKenna, responsables de la película original. La producción está a cargo de Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y McKenna como productores ejecutivos.

El elenco incorpora nuevas figuras al universo de Runway, entre ellos Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retomarán sus personajes de la primera entrega.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará exclusivamente en cines el 1 de mayo de 2026.

